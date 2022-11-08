Економія бюджету: телецентр "Олівець" у Києві тимчасово законсервують

"Суспільне" вирішило законсервувати приміщення телецентру "Олівець" у Києві на період війни. Все для мінімізації енерговитрат та економії бюджетних грошей.

Про рішення розповів член правління "Суспільного" Родіон Кочубей. Він нагадав про ракетні удар по Київській телевежі, що розташована біля "Олівця".

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Внаслідок березневих атак телецентр також зазнав пошкоджень. Кочубей зазначив, питання, залишатися там чи ні, – не стояло. Він додав, що "Олівець" – це 24-поверховий хмарочос, у якому під час повітряної тривоги відключають ліфти. До бомбосховища треба спускатися пішки, це небезпечно.

Медійники працюють в інших будівлях

Росіяни 1 березня обстріляли телевежу в Києві. Тоді 5 людей загинули, ще 5 – постраждали.

Від початку повномасштабного вторгнення співробітники "Суспільного" не працювали в цьому телецентрі. Вони перейшли до інших локацій та офісів. Наприклад, частина людей працює в будівлі на Хрещатику, частина – у Будинку звукозапису, дехто – дистанційно. Обладнання також перенесли в інші місця.

Що означає "консервація" будівлі

"Консервація" означає підготовку будівлі для мінімізації енерговитрат, оскільки там автономне опалення. Температурний режим встановлять на рівні 7 – 10 градусів.

За словами Кочубея, щороку на обслуговування та утримання "Олівця" виділяли понад 100 мільйонів гривень. Тому це буде значна економія.

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