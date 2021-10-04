Телевізор та цілодобовий нагляд : в яких умовах утримують Саакашвілі в тюрмі Грузії
Джерело:"Комсомольская правда"
Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, якого помістили до СІЗО, перебуває в одиночній камері з хорошими умовами. Окрім того, персонал в'язниці ставиться до нього прекрасно.
Працівники тюрми, де утримується політик Міхеіл Саакашвілі, називають його "паном президентом".
Читайте більше Адвокат сподівається, що Саакашвілі помилують у Грузії: деталі справ проти політика
В яких умовах утримується Саакашвілі
Колишній президент перебуває у в'язниці №12. Вона розташована в грузинському місті Руставі. Його помістили:
- в одиночну камеру "європейського стандарту",
- біля неї встановили цілодобове відеоспостереження,
- у розпорядженні політика є елементи так званого "підвищеного комфорту" – телевізор і мобільний туалет,
- Саакашвілі може отримувати триразове харчування,
- один раз на три години лікар контролює стан колишнього президента.
Майже весь персонал в'язниці – його шанувальники
Так, у в'язниці до політика ставляться "прекрасно".
90% тюремного персоналу – його шанувальники. Ми прекрасно жили при Саакашвілі і це пам'ятаємо,
– розповів інформатор.
Чоловік з тюремної системи зауважив, що Саакашвілі "пощастило", що він потрапив у тюрму зараз, а не в той час, коли був президентом.
"Небо і земля. Саакашвілі у своїй в'язниці не протримався б і трьох днів! Йому пощастило, що часи змінилися – він би нам розповів, чий він шпигун! Корився б на відео. У нас тоді сиділи добре. Тихо", – каже інформатор.
До теми Сховався у трейлері: ЗМІ розповіли подробиці прибуття Саакашвілі до Грузії
Затримання Міхеіла Саакашвілі: коротко
- Міхеіл Саакашвілі ще на початку вересня 2021 року публічно заявив, що має намір приїхати до Грузії на день виборів – 2 жовтня.
- Колишнього президента затримали 1 жовтня та доправили до СІЗО. Його арештували через відкриті кримінальні справи.
- Володимир Зеленський заявив, що Україна не залишиться осторонь цієї ситуації. Він вимагає його повернення на територію України.
- Сьогодні, 4 жовтня, у Грузії організовують протести на підтримку Саакашвілі.