Політолог Дмитро Купира вважає, що тему захисту навколишнього середовища кандидати з екологічно забруднених регіонів експлуатують здебільшого для того, аби отримати своєрідну перепустку до влади.

Насправді чистота повітря та здоров`я людей їм абсолютно байдужі.

Думаю, що певні політичні сили точно обіцятимуть вирішити екологічні проблеми. Особливо там, де ці проблеми стоять гостро. Часто голосують за міського голову чи депутатів, що постійно змінюють партію заради отримання мандату або доступу до місцевого бюджету,

– про це заявив політолог Дмитро Купира.

Експерт впевнений, що екопроблемами політики будуть маніпулювати і на найближчих місцевих виборах. Тому радить не довіряти політикам, які до голосувань намагаються заробити політичні дивіденди, а після виборів одразу забувають про свої обіцянки.