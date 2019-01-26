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      "Темний бік Кремля": у мережі з’явився величезний збір документів, що викривають дії Росії

      1544 Читать новость на русском
      У мережі з'явилася величезна кількість документів щодо РФ і Донбасу
      У мережі з'явилася величезна кількість документів щодо РФ і Донбасу / Фото з відкритих джерел

      Проект DDoSecrets website розмістив у анонімній мережі в зашифрованому вигляді масштабну колекцію електронного листування, отриману шляхом хакерських зламів та витоків інформації. Усі документи – у публічному доступі, більшість з них стосуються агресії Росії в Україні та взаємин Кремля з РПЦ.

      Обсяг зібраного матеріалу – 175 гігабайтів, пише The New York Times.

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      Видання зазначає, що сайтом займається менше 20 осіб, які живуть у різних країнах. Більшість документів є важливими для розуміння російської війни в Україні, а також зв'язків між Кремлем та Російською православною церквою. Їх публікували раніше, однак тепер зібрали у нову колекцію.

      Отримані архіви електронних листів і внутрішніх документів були розміщені по всьому Інтернету, а нова колекція прагне зібрати все в одному місці,
      – йдеться в матеріалі.

      У групі DDoSecrets зазначили, що основні файли нової колекції під назвою "Темний бік Кремля" включають "сотні тисяч повідомлень і файлів російських політиків, журналістів, олігархів, релігійних діячів і націоналістів/терористів в Україні".

      Зокрема, сюди також потрапив об'ємний архів матеріалів з МВС Росії, який WikiLeaks відмовився публікувати у 2016 році.

      Серед інших, активісти оприлюднили багато російських електронних листів та матеріалів, отриманих хакерською групою "Шалтай Болтай", документи російського експортера зброї "Рособоронекспорт". До переліку потрапили і матеріали щодо фальсифікації історії падіння в Україні малайзійського пасажирського літака рейсу МН17 у 2014 році.

      Сайт працює приблизно за моделлю WikiLeaks – запрошуючи хакерів та інформаторів надсилати конфіденційні документи. Оприлюднення цієї інформації багато хто сприйняв як символічну «відплату» Росії за кібернапади під час президентської кампанії в США 2016 року.

      Натомість Росія за 2018 рік здійснила 190 провокацій, щоб дестабілізувати українське суспільство. Зокрема,російські хакери не раз намагалася завадити роботі державних органаів.

      Що таке WikiLeaks?Міжнародна організація, що займається витоками таємної інформації та її подальшою публікацією на своєму сайті. Джерела інформації завжди залишаються анонімними. Організацію було засновано в грудні 2006 зусиллями австралійця Джуліана Ассанжа. Незважаючи на свою назву, Wikileaks не є вікі-сайтом – читачі не можуть змінювати його зміст.

      Теги: Новини політики Новини Росії Wikileaks хакери Кібербезпека Хакерська атака
      Джерело: 24 Канал
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