Рекордна зима: в Укргідрометцентрі пояснили, чому в Україні було аномальне тепло
Цього року у січні синоптики зафіксували температурні рекорди одразу на 115 українських метеостанціях. Подекуди показники навіть відповідали середині квітня.
На території України були дві основні хвилі тепла. Зокрема, у перші дні січня та з 18 до 21 числа. Про це розповіла в інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
До теми Найвищі показники за всю історію, – синоптик про погоду у січні 2023
Чому у січні була аномально тепла погода
У двох випадках була доволі схожа ситуація, – виніс теплої повітряної маси, виніс тепла з Африканського континенту, тобто з півдня до території України,
– зазначила Птуха.
Також вона додала, що, звичайно ж, це повітря дещо трансформувалося, коли проходило Середземне та Чорне море. Однак, все одно надійшло до нас і вплинуло на значення температури.
Окрім того, вплинув ще й безсніжний період. Адже енергія тепла не витрачалася на сніготанення, відповідно снігу не було, тому одразу гарно прогрівався приземний шар повітря.
Звичайно ж, такі періоди співпадають з антициклональним характером погоди, коли в нас малохмарно, спокійна погода і сонце може безперешкодно прогрівати приземний шар повітря у поєднанні з теплою повітряною масою, яка надійшла з півдня. Відповідно тому ми й мали ось такі рекорди,
– підсумувала синоптикиня.
Читайте також На яких сайтах небезпечно дивитися прогноз погоди і чому: пояснення синоптикаЗверніть увагу! В Україні посилюються морози. За прогнозом Укргідрометцентру, у неділю, 5 лютого, стовпчики термометра в темну пору доби переважно опустяться до -5...-8 градусів. На Заході подекуди до 9 – 10 градусів морозу. Вже наступного тижня синоптики прогнозують і до -13.