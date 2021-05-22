Тему качають проросійські ЗМІ, – Кулеба про справу Чауса й відносини з Молдовою

Ситуацією з викраденням колишнього судді Миколи Чауса може скористатися Росія. Адже Кремль зацікавлений у тому, щоб розсварити Україну й Молдову.
Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він пояснив, що Україна підтримує чинну президентку країни Майю Санду, а Росія – її попередника, Ігоря Додона.
До теми Чаус – маленька граната під українську політику, – Бутусов про появу екссудді
Урядовець додав, що опоненти Санду намагаються дискредитувати її, послабити рейтинг. "Ми на її боці. Нам потрібна європейська демократична Молдова", – наголосив він.
Кулеба звернув увагу на те, що найчастіше пишуть про "український слід" у справі Чауса саме проросійські ЗМІ. Вони, за словами дипломата, "найбільше качають цю тему".
Росія стратегічно зацікавлена в тому, аби ослабити Санду напередодні парламентських виборів. І по-друге, щоб розсварити Україну і Молдову. Це очевидно,
– переконаний Кулеба.
Міністр наголосив, що йому невідомо, хто викрадав Чауса й де той перебуває. Мовляв, аби з'ясувати це, повинні співпрацювати правоохоронці та спецслужби України й Молдови.
"Моя задача політична – не дозволити третій країні, а саме Росії, розсварити Україну і Молдову через це. Мій молдовський колега поділяє таке переконання", – підсумував дипломат.
Викрадення та поява Чауса: головне
- Колишнього українського суддю Миколу Чауса у 2016 році спіймали на величезному хабарі. Мовиться про 150 тисяч доларів. У 2017 році його затримали у Молдові.
- У 2019 році Зеленський під час переговорів з Майєю Санду підняв питання про екстрадицію Чауса. Врешті, вже у 2021 році Молдова відмовилася надавати Чаусу політичний притулок.
- 3 квітня у Молдові заявили про викрадення Чауса іноземцями, які вже перетнули кордон України. Там не виключали, що його могли вивезти з країни в авто українського посольства.
- Після таких заяв Дмитро Кулеба запевнив свого молдовського колегу Ауреліу Чокоя у непричетності України до ситуації з викраденням судді Миколи Чауса.
- Однак, вже 17 травня Микола Чаус несподівано з'явився й опублікував у телеграмі відеозвернення. Він підкреслив, що наразі з ним все гаразд.
- А також запевнив, що викрадали його ще у 2016 році, а не зараз. Згодом у новому відео екссуддя анонсував своє повернення в Україну.