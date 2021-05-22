Тему качають проросійські ЗМІ, – Кулеба про справу Чауса й відносини з Молдовою

Ситуацією з викраденням колишнього судді Миколи Чауса може скористатися Росія. Адже Кремль зацікавлений у тому, щоб розсварити Україну й Молдову.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він пояснив, що Україна підтримує чинну президентку країни Майю Санду, а Росія – її попередника, Ігоря Додона.

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Урядовець додав, що опоненти Санду намагаються дискредитувати її, послабити рейтинг. "Ми на її боці. Нам потрібна європейська демократична Молдова", – наголосив він.

Кулеба звернув увагу на те, що найчастіше пишуть про "український слід" у справі Чауса саме проросійські ЗМІ. Вони, за словами дипломата, "найбільше качають цю тему".

Росія стратегічно зацікавлена в тому, аби ослабити Санду напередодні парламентських виборів. І по-друге, щоб розсварити Україну і Молдову. Це очевидно,

– переконаний Кулеба.

Міністр наголосив, що йому невідомо, хто викрадав Чауса й де той перебуває. Мовляв, аби з'ясувати це, повинні співпрацювати правоохоронці та спецслужби України й Молдови.

"Моя задача політична – не дозволити третій країні, а саме Росії, розсварити Україну і Молдову через це. Мій молдовський колега поділяє таке переконання", – підсумував дипломат.

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