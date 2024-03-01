Тепер з Нідерландами: Україна підписала ще одну угоду про гарантії безпеки

1 березня 2024, 16:34
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Джерело:

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський повідомив, що 1 березня він з Марком Рютте підписали двосторонню безпекову угоду між Україною та Нідерландами. Ця угода передбачає важливу для нашої держави підтримку.

Україна вже підписала безпекові угоди з низкою країн – в тому числі й членами G7. Вони мають стати потужним підгрунтям для подальшого протистояння України.

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Умови договору

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 1 березня  у Харкові підписали двосторонню безпекову угоду між країнами. 

Як повідомив президент України, документ передбачає, що у 2024 році Нідерланди нададуть нашій державі два мільярди євро військової допомоги. Окрім цього, країна обіцяє надавати оборонну допомогу протягом наступних десяти років.

Угода також визначає пріоритети надання допомоги у сфері протиповітряної оборони, артилерії, морських та далекобійних засобів, з особливим акцентом на зміцненні Повітряних сил Збройних Сил України,
– зазначив президент.

Окрім цього, договір містить пункти, що формалізують позицію Нідерландів щодо посилення санкцій проти Росії, примушення її до відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності. Також країна-союзник підтримує вступ України до ЄС та НАТО.

Підписання двосторонньої угоди з Нідерландами: дивіться відео

Безпекові угоди

  • Нещодавно Україна підписала безпекові угоди також з Канадою та Італією – це сталося 24 лютого, під час візиту очільників країн до Києва. Зокрема, договір з Канадою передбачає виділення у 2024 році понад 3 мільярди канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги Україні.
  • Напередодні була укладена двостороння угода з Данією. Особливістю угоди є те, що окрім класичних пунктів  договір містить також потужні військові зобов'язання. Данія підтримуватиме Україну й через забезпечення цілісного потенціалу F-16 через авіаційну коаліцію.
  • Ще раніше у лютому були підписані угоди про гарантії безпеки з Німеччиною та Францією. У них засвідчується довготривала підтримка України. Також мовиться про реакцію союзників на можливу повторну агресію з боку Росії. У такому випадку вони мають відреагувати за 24 години.

Автор: Дмитро Усик