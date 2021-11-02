Тепер і Словаччина: кількість прихильників євроінтеграції України зростає
Джерело:"Укрінформ"
Під час кліматичного саміту ООН у Глазго лідери України та Словаччини підписали спільну декларацію про європейські перспективи нашої країни. В Офісі Президента сподіваються, що коло прихильників вступу України в ЄС розшириться.
Євроінтеграцію України уже підтримують 5 членів ЄС. Про це розповів заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква.
Зверніть увагу Зеленський із Байденом у Глазго обговорили ситуацію на Донбасі
Підтримка Словаччини – велика
Ігор Жовква зазначив, що підтримка європейських прагнень України закріплена в програмних та стратегічних документах Словаччини. окрім неї, вступ нашої країни в ЄС підтримують Латвія, Литва, Естонія та Польща. Із ними усіма підписані відповідні декларації.
Про підписання документу з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою Президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму твітері. Також лідери обговорили безпекову ситуацію на Донбасі.
В Офісі Президента налаштовані оптимістично
За словами заступника голови Офісу Президента, Володимир Зеленський приділяє багато уваги європейським перспективам України. Тому він переконаний, що кількість прихильників вступу України в ЄС збільшиться.
Ми очікуємо, що коло прихильників європейської перспективи України дедалі розширюватиметься. Кілька проєктів документів сьогодні перебувають на фінальній стадії узгодження,
– заявив Жовква.
Документи, які готує Офіс Президента, розраховують підписати на саміті Східного партнерства у Брюсселі. Він відбудеться 15 грудня.
Зеленський у Глазго: головне
- Президент України Володимир Зеленський 1 листопада виступив на кліматичному саміті ООН у Глазго. У своїй промові він згадав російську агресію та заявив, що окуповані території України перетворилися на "екологічні бомби".
- У межах саміту Володимир Зеленський зустрівся з низкою світових лідерів, зокрема з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.
- Також Володимир Зеленський обговорив загострення на Донбасі з президентом США Джо Байденом та держсекретарем Ентоні Блінкеном.