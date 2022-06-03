Тепер викликає хіба гірку усмішку, – Зеленський про "другу армію світу"

Російська армія, яку називали "другою у світі", у війні проти України пройшла градацію від загрозливої до відразливої. Тепер від російської армії залишилися тільки воєнні злочини та ганьба.

Від російської армії залишилися воєнні злочини, ганьба і ненависть

Відповідну заяву під час вечірнього звернення до українців на 100 день війни зробив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Глава держави оцінив значення словосполучення "друга армія світу", яке використовували щодо збройних сил Росії.

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За словами Зеленського, спочатку словосполучення виглядало загрозливо та небезпечно. Однак після звірств російських окупантів у Бучі, як сказав президент, викликало тільки відразу.

А зараз хіба що гірку усмішку. Бо що залишилось від неї? Від армії, яку називали другою армією світу... Воєнні злочини, ганьба і ненависть,

– наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що російська армія залишає після себе цифри: кількість обстрілів і загиблих мирних людей і дітей.

"Коли бачиш щоранку число загиблих. Число поранених. Кількість обстрілів. Кількість ракет. Коли поруч зі словом – діти, щоранку нова цифра. Сьогодні – 261. Вже 261 дитину убило російське вторгнення. Заради чого? Немає таких слів, які можуть дати відповідь на це запитання", – резюмував Зеленський.

Втрати Росії у війні проти України

Росія 24 лютого 2022 розпочала повномасштабну війну проти України, однак досі так і не визнала це, адже прикривається терміном "спецоперація".

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 3 червня в Україні вже загинуло майже 31 тисяча російських військових. Таких втрат Росія не мала, ані в чеченській війні, ані в Афганістані. Також агресор втратив майже 1400 танків, понад 200 літак та майже 180 гелікоптерів.

За словами Зеленського, Росія випустила по Україні близько 2,5 тисяч ракет. Як повідомили у Генштабі, російська армія здійснила 551 пуск крилатих ракет типу "Іскандер" та "Калібр".

Наприкінці березня ЗСУ вибили окупантів з Півночі. Наразі росіяни частково окупували Запорізьку та Харківську область. На жаль, загарбники захопили 95% території Луганщини та штурмують Сєвєродонецьк. Однак ЗСУ почали звільняти Харківщину, де проводять контрнаступ.

Росія зазнає втрат не тільки на фронті. За військову агресію Кремль поплатився санкціями, які проти Росії запровадили США та ЄС. У п'ятницю, 3 червня, країни ЄС остаточно схвалили 6 пакет санкцій проти російського режиму.

Нові санкції передбачають ембарго на нафту, продаж якої приносить до бюджету Росії більше грошей, аніж газ. Також США та ЄС раніше запровадили ембарго на російське вугілля.

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