Теракт в аеропорту Кабула може статися найближчим часом, – Міноборони Британії

26 серпня 2021 , 14:53
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Джерело:

Sky News

Теракт в аеропорту Кабула можуть скоїти вже у найближчі години. Відповідне попередження озвучили у Міноборони Великої Британії.

Заступника міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі повідомив, що інформацію про можливий теракт відомство отримало з дуже надійних джерел. Тому британцям рекомендують знайти безпечне укриття та очікувати подальших вказівок.

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За словами політика, теракт може призвести до великої кількості жертв, адже на території летовища – скупчення людей.

Гіппі не озвучив, коли з Кабула вилетить останній літак, який евакуйовуватиме громадян Великої Британії. Водночас політик наголосив, що "влада робить усе можливе, щоб вберегти людей".

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Україна не зупинить евакуацію

  • Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що евакуація українців та їхніх сімей з Кабулу триватиме. 
  • Дипломат наголосив, що "Україна своїх не кидає".
  • Наразі евакуації на території Афганістану очікують 90 українців та їхніх рідних. 
  • Кулеба зізнався, що ситуацію в аеропорту Кабула ускладнюється.
  • Загалом підготовку евакуації людей з Афганістану глава МЗС назвав найскладнішою операцією, з якою доводилося стикатися. 

Реакція світу на загрозу теракту

  • Посольства США, Австралії та Великої Британії звернулися до своїх громадян. Вони закликали їх через загрозу теракту не прибувати на територію летовища.
  • У МЗС наголосили: загроза теракту – постійна і висока.
Автор: Мар'яна Бекало