Теракт в аеропорту Кабула може статися найближчим часом, – Міноборони Британії

Теракт в аеропорту Кабула можуть скоїти вже у найближчі години. Відповідне попередження озвучили у Міноборони Великої Британії.

Заступника міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі повідомив, що інформацію про можливий теракт відомство отримало з дуже надійних джерел. Тому британцям рекомендують знайти безпечне укриття та очікувати подальших вказівок.

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За словами політика, теракт може призвести до великої кількості жертв, адже на території летовища – скупчення людей.

Гіппі не озвучив, коли з Кабула вилетить останній літак, який евакуйовуватиме громадян Великої Британії. Водночас політик наголосив, що "влада робить усе можливе, щоб вберегти людей".

Україна не зупинить евакуацію

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що евакуація українців та їхніх сімей з Кабулу триватиме.

Дипломат наголосив, що "Україна своїх не кидає".

Наразі евакуації на території Афганістану очікують 90 українців та їхніх рідних.

Кулеба зізнався, що ситуацію в аеропорту Кабула ускладнюється.

Загалом підготовку евакуації людей з Афганістану глава МЗС назвав найскладнішою операцією, з якою доводилося стикатися.

Реакція світу на загрозу теракту

Посольства США, Австралії та Великої Британії звернулися до своїх громадян. Вони закликали їх через загрозу теракту не прибувати на територію летовища.

У МЗС наголосили: загроза теракту – постійна і висока.