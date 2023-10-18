Із позивним "Мексиканець": СБУ з'ясувала, хто спланував вибух "банки з медом" на блокпосту ЗСУ

СБУ викрила російського агента, який організував вибух на блокпосту у Луганській області, а також хотів влаштувати теракт біля київського метро. Йому вже повідомили про підозру.

Зловмисником виявився майор сил спеціальних операцій Росії Костянтин Маслянко із позивним "Мексиканець".

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"Теракт" у столичному метро

На початку заворушень на сході, коли Україна розпочала там антитерористичну операцію, агент Маслянко прибув до тимчасово окупованого Луганська. Там чоловік створив диверсійну групу, завданням якої мала стати підривна діяльність проти України.

Так, у 2014 році "Мексиканець" завербував жительку Луганська – вона мала здійснити підрив у центрі Києва. Втім, ця диверсія провалилася. СБУ вчасно затримала жінку, яка намагалася залишити біля станції метро у Києві сумку із 3 кілограмами вибухівки.

"Банка з медом" на блокпості ЗСУ

Також відомо, що саме Маслянко стоїть за терактом на блокпосту у Станиці Луганській у січні 2015 року. Тоді там загинув український військовий, а ще двоє зазнали поранень.

Як виявилося, вибухівку за вказівкою "Мексиканця" на блокпост приніс місцевий житель. Він замаскував її у трилітровій банці меду.

Наразі самому Маслянко вже повідомили про підозри за фактами вчинення теракту за змовою групи осіб та зберігання вибухового пристрою.

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