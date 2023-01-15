Приїхали до батьків у гості з Одеси: у Дніпрі шукають цілу родину

15 січня 2023, 15:55
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Джерело:

Запоріжжя. Інфо

Окупанти знову доводять, що "рускій мір" не несе нічого, окрім болю, смертей та руйнувань. Станом на 15:30 відомо про 25 загиблих внаслідок влучання ворожої ракети у багатоповерхівку у Дніпрі.

Серед тих, чиї життя забрали загарбники є 15-річна дівчина. Понад 70 людей зазнали поранень.

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Під завалами могла опинитися ціла родина

У місцевих телеграм-канал повідомляють, що подружжя з Одеси – Андрій Осинський та Марина Фігурна – приїхали до батьків, які жили у тому будинку, куди влучила ракета.

Подруга Марини розповідає, що у квартирі на момент прильоту перебували усі родичі. На жаль, за словами авторки посту, інформації про родину досі немає. 

Рятувально-пошукові роботи тривають.

Під завалами могла опинитися ціла родина / Скриншот із соцмереж

Кількість жертв зросла: останні новини з Дніпра

  • Усі відповідні служби працювали на місці трагедії всю ніч. Зранку 15 поблизу місця ракетного удару розташували намет Червоного Хреста. Волонтери годують потерпілих, рятувальників, поліцію, комунальників.
  • Також у місті діють точки збору одягу для потерпілих. До Пункту незламності в "Штурмі" приносять допомогу для жителів будинку, волонтери сортують речі. Зазначають, що потрібні ковдри, теплий одяг, одноразовий посуд.
  • Під час чергової хвилини тиші близько першої ночі 15 січня рятувальники почули голос жінки і продовжили розбирати руїни. Близько об 11:30 жінку дивом вдалось дістати та передати медикам. Зараз лікарі борються за її життя.
  • Станом на 15:30 15 січня відомо про 25 загиблих внаслідок влучання Х-22 у житловий будинок у Дніпрі. Інформацію про жертв та постраждалих читайте у матеріалі 24 Каналу.

Автор: Анна Романюк