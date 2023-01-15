Приїхали до батьків у гості з Одеси: у Дніпрі шукають цілу родину
Джерело:Запоріжжя. Інфо
Окупанти знову доводять, що "рускій мір" не несе нічого, окрім болю, смертей та руйнувань. Станом на 15:30 відомо про 25 загиблих внаслідок влучання ворожої ракети у багатоповерхівку у Дніпрі.
Серед тих, чиї життя забрали загарбники є 15-річна дівчина. Понад 70 людей зазнали поранень.
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Під завалами могла опинитися ціла родина
У місцевих телеграм-канал повідомляють, що подружжя з Одеси – Андрій Осинський та Марина Фігурна – приїхали до батьків, які жили у тому будинку, куди влучила ракета.
Подруга Марини розповідає, що у квартирі на момент прильоту перебували усі родичі. На жаль, за словами авторки посту, інформації про родину досі немає.
Рятувально-пошукові роботи тривають.
Кількість жертв зросла: останні новини з Дніпра
- Усі відповідні служби працювали на місці трагедії всю ніч. Зранку 15 поблизу місця ракетного удару розташували намет Червоного Хреста. Волонтери годують потерпілих, рятувальників, поліцію, комунальників.
- Також у місті діють точки збору одягу для потерпілих. До Пункту незламності в "Штурмі" приносять допомогу для жителів будинку, волонтери сортують речі. Зазначають, що потрібні ковдри, теплий одяг, одноразовий посуд.
- Під час чергової хвилини тиші близько першої ночі 15 січня рятувальники почули голос жінки і продовжили розбирати руїни. Близько об 11:30 жінку дивом вдалось дістати та передати медикам. Зараз лікарі борються за її життя.
- Станом на 15:30 15 січня відомо про 25 загиблих внаслідок влучання Х-22 у житловий будинок у Дніпрі. Інформацію про жертв та постраждалих читайте у матеріалі 24 Каналу.