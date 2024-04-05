Теракт на Каховській ГЕС: росіяни через 10 місяців опублікували відео перших хвилин підриву

Через майже 10 місяців після руйнування Каховської гідроелектростанції росіянами з'явилися кадри з першими хвилинами підриву.

Кадри опублікували російські телеграм-канали 5 квітня. Повідомляється, що відео було знято російськими військовими.

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З'явилися кадри перших хвилин підриву Каховської ГЕС

Телеграм-канали вказують, що відео зняли окупанти з 205-ї бригади ЗС Росії, яка, як стверджується, і підірвала ГЕС за наказом влади.

На кадрах видно руйнування будівель станції та прорив води. Також видно пошкоджені від вибуху вікна та стіни приміщень ГЕС.

Також чути, що ті, хто знімали це на відео, сміялись та раділи, поки здійснюється екоцид.

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