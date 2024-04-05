Теракт на Каховській ГЕС: росіяни через 10 місяців опублікували відео перших хвилин підриву
Через майже 10 місяців після руйнування Каховської гідроелектростанції росіянами з'явилися кадри з першими хвилинами підриву.
Кадри опублікували російські телеграм-канали 5 квітня. Повідомляється, що відео було знято російськими військовими.
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З'явилися кадри перших хвилин підриву Каховської ГЕС
Телеграм-канали вказують, що відео зняли окупанти з 205-ї бригади ЗС Росії, яка, як стверджується, і підірвала ГЕС за наказом влади.
На кадрах видно руйнування будівель станції та прорив води. Також видно пошкоджені від вибуху вікна та стіни приміщень ГЕС.
Також чути, що ті, хто знімали це на відео, сміялись та раділи, поки здійснюється екоцид.
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Підрив Каховської ГЕС: головне
- Нагадаємо, що підрив Каховської ГЕС трапився близько 2:50 ночі 6 червня 2023 року.
- Раніше очільник ГУР Кирило Буданов сказав, що до підриву Каховської ГЕС причетна 205 окрема мотострілецька козача бригада сухопутних військ російської армії. Саме вона тоді контролювала гідроелектростанцію.
- За словами Буданова, орієнтовно за годину до підриву дамби туди приїхала група спеціального призначення й перевірила готовність замінованої дамби до підриву. По радіолінії вона передала сигнал підрозділу, який перебував біля дамби та на ній, про евакуацію.
- Внаслідок екоциду лише на підконтрольному Україні правому березі загинуло 32 людини. На окупованому лівому березі затоплення було значно більшим, проте росіяни жертв не рахували.