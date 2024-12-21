Різдвяний ярмарок перетворився на пекло: все, що відомо про моторошний теракт у Магдебурзі

Увечері 20 грудня світ збурив теракт у Німеччині. Автівка на швидкості влетіла у натовп, дуже багато людей постраждало. 24 Канал зібрав усе, що відомо на цю мить.

Шольц закликав детально розслідувати страшний теракт. Натомість ЗМІ навели слова з джерел, що, мовляв, Німеччину попереджали про нападника. А Маск узагалі написав, що Шольц має подати у відставку.

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Що сталося на ярмарку в Магдебурзі

Там чоловік на високій швидкості проїхав близько 400 метрів – просто в натовп. Він кермував BMW, яка їхала по людях, і мчав пішохідною доріжкою між різдвяними ятками.

Люди намагалися відскочити з його шляху, та не всім це вдалося. Очевидці кажуть, що поліція була на місці та погналася за терористом.

На місце події виїхали близько 100 поліцейських, медиків і пожежників, а також 50 співробітників рятувальної служби.

Міський радник Магдебурга з громадського порядку заявив, що різдвяний ярмарок більше не відкриють. "Різдво в Магдебурзі закінчилося", – так сумно прозвучали його слова.

Люди вшановують пам'ять загиблих. У момент теракту на одному зі стадіонів був футбольний матч. Спортсмени вишикувалися перед уболівальниками на знак скорботи.

Заяви Шольца

Шольц заявив, що на розслідування спрямують усі ресурси. За його словами, це жахлива трагедія. Різдвяні ярмарки покликані нести радість, а не смерть. Канцлер закликав країну до єдності, а слідчих – детально розслідувати інцидент. І подякував тим, хто підтримує Німеччину. "Дуже приємно чути, що Німеччина не одна", – сказав він.

Правоохоронці кажуть, що на випадок теракту навколо магдебурзьких різдвяних ярмарків встановили бетонні блоки. Але була досить велика щілина, куди і влетіло авто. Уздовж ринку пролягала трамвайна колія, тому терорист спрямував машину саме туди.

Скільки людей постраждало

Одразу після трагедії ЗМІ повідомили, що могли постраждати до 80 людей. Але точних цифр не знав ніхто.

Удень 21 грудня мовилося, що є п'ятеро загиблих і понад 200 поранених. Серед жертв є дитина, а 41 людина у тяжкому стані.

Що відомо про нападника

Талеба А. заарештували у вечір, коли було скоєно теракт. Це 50-річний громадянин Саудівської Аравії. У Німеччині він давно – з 2006 року. Жив у Бернбурзі (на південь від Магдебурга), працював психіатром. У 2016 році його визнали біженцем.

ЗМІ повідомили, що він може бути прихильником крайньої правої "Альтернативи для Німеччини" (АдН). Утім, це не підтверджено.

Слідчі вважають, що нападник не мав спільників і діяв один. І навіть критикував іслам, тож навряд чи пов'язаний із ісламським екстремізмом.

"Він керував вебсайтом, який мав на меті допомогти іншим колишнім мусульманам втекти від переслідувань на батьківщині в Перській затоці", – пишуть BBC.

Мотиви вбивці поки не відомі. Сусіди згадують його як "відстороненого та стриманого", загалом "цілком нормального".

А от Der Spiegel навели такі дані: рік тому проти Талеба А. подали скаргу до органів влади. Тоді офіційні особи дійшли висновку, що заяви Талеба не становлять конкретної загрози. Він говорив про те, що Німеччина нібито змовилася з мусульманами, щоб ісламізувати Європу.

Як реагують у світі на теракт у Німеччині

Володимир Зеленський заявив, що насильство ніколи й ніде не повинно перемагати.

Кір Стармер нажаханий жорстоким нападом у Магдебурзі.

Уряд Саудівської Аравії висловив солідарність з німецьким народом і сім'ями жертв. Там підтвердили своє неприйняття насильства. Reuters написало з посиланням на джерело в Саудівській Аравії: Ер-Ріяд попередив німецьку владу про нападника після того, як той озвучував в X екстремістські погляди, "які загрожували миру та безпеці".

Ілон Маск теж вирішив висловитися про трагедію. Він закликав Шольца піти у відставку.

Шольц повинен негайно піти у відставку. Некомпетентний дурень,

– написав мільярдер.

Цікаво, що днями стало відомо: Маск підтримує "Альтернативу для Німеччини". Він вважає, що тільки крайня права АдН може врятувати Німеччину. Шольц ущипливо відповів, що політичні судження Маска не настільки збалансовані, як економічний успіх його компаній.