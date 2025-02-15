Серед загиблих – дитина: стало відомо про перших жертв теракту у Мюнхені

У центрі Мюнхена 13 лютого сталася моторошна ДТП. Автомобіль в'їхав у натовп протестувальників. Кілька десятків людей постраждали, а двоє, на жаль, загинули.

Внаслідок наїзду автомобіля на натовп демонстрантів поранень зазнали щонайменше 39 людей. Через два дні після трагедії у лікарні померли двоє осіб, передає 24 Канал із посиланням на Tagesschau.

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Є жертви

Від отриманих ушкоджень у медзакладі померли 37-річна жінка та дворічна дитина.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що серед постраждалих внаслідок теракту є ті, хто перебувають у критичному стані.

Нагадаємо, що натовп, у який влетів автомобіль, – це учасники страйку, скликаного профспілкою Verdi. За кермом авто Mini Cooper сидів 24-річний громадянин Афганістану. За даними поліції, наїзд був навмисним. Підозрюваний вже потрапляв у поле зору правоохоронців за порушення закону про наркотики й крадіжки з магазинів.

Нагадаємо, що з початку року це далеко не перший випадок, коли авто врізається у натовп людей. Так, у січні в Магдебурзі два автомобілі в'їхали в натовп на різдвяному ярмарку, що призвело до численних жертв та поранених. Подібний випадок стався і в Новому Орлеані.