Мав прапор ІДІЛ: ФБР встановило особу чоловіка, що в'їхав у натовп в Новому Орлеані

У ніч на 1 січня у Новому Орлеані у США чоловік в'їхав у натовп, внаслідок чого було багато загиблих. Правоохоронцям попередньо вдалося встановити особу підозрюваного.

Чоловік, якого підозрюють у новоорлеанському теракті, також мав з собою прапор ІДІЛ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Федерального бюро розслідувань та CNN.

До теми Теракт у Новому Орлеані: чоловік, який в'їхав у натовп, мертвий

Кого підозрюють у теракті в Новому Орлеані

У ФБР розповіли, що чоловік, який в'їхав на пікапі в натовп на вулиці Бурбон у Новому Орлеані, убивши щонайменше 10 осіб і поранивши десятки інших, був ідентифікований як 42-річний Шамсуд-Дін Джаббар, громадянин США з Техасу.

Він був за кермом автівки Ford, яка, здається, була орендованою. Ми (ФБР – 24 Канал) працюємо над тим, щоб підтвердити, як суб'єкт заволодів транспортним засобом,

– мовиться у заяві.

У бюро наголосили, що в автівці також був прапор ІДІЛ. Наразі ФБР працює над визначенням потенційних зв'язків і приналежності чоловіка до терористичних організацій.

"Зброя та потенційний саморобний вибуховий пристрій були розташовані в автомобілі суб'єкта. Інші потенційні саморобні вибухові пристрої також були розташовані у Французькому кварталі. Вибухотехніки спеціального агента ФБР працюють із нашими партнерами з правоохоронних органів, щоб визначити, чи активний будь-який із цих пристроїв, і, у разі підтвердження, знешкодити їх", – зазначили у ФБР.

Федеральне бюро розслідувань також зазначило, що розслідує інцидент як "терористичний акт".

У мережі з'явилося фото ймовірного підозрюваного у вчиненні теракту в Новому Орлеані.



Ймовірний знімок Шамсуд-Діна Джаббара, якого підозрюють у вчиненні теракту в Новому Орлеані / Фото з соцмереж

Алетея Дункан, помічниця відповідального спеціального агента ФБР, також розповіла, що Джаббар мав навички поводження зі зброєю, оскільки десять років служив в армії США.

Як відреагували Байден і Трамп на теракт

Президент США Джо Байден випустив офіційну заяву щодо теракту, який стався в Новому Орлеані. Глава Білого дому зазначив, що про хід справи його постійно інформують керівництво федеральних правоохоронних органів і команда внутрішньої безпеки.

Я вдячний за сміливу та швидку реакцію місцевих правоохоронних органів у запобіганні ще більшої кількості смертей та травм. Я наказав своїй команді забезпечити доступність усіх ресурсів, оскільки федеральні, державні та місцеві правоохоронні органи наполегливо працюють над тим, щоб якнайшвидше розібратися в тому, що сталося, і переконатися, що жодної загрози не залишилося,

– зазначив Байден.

Він також висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблих та постраждалих громадян, зазначивши, що в США немає виправдання будь-якому насильству, і в Америці не терпітимуть жодних нападів на будь-яку спільноту нації.

Окрім того, вже прокоментував теракт і новообраний президент США Дональд Трамп. Він назвав цю трагедію "чистим злом" та сказав, що його адміністрація повністю підтримуватиме місто Новий Орлеан у розслідуванні та одужанні від цього "акту чистого зла".

"Коли я сказав, що злочинці, які прибувають ззовні, набагато небезпечніші, ніж злочинці в нашій країні, демократи й фейкові ЗМІ постійно спростовували це твердження, але воно виявилося правдою. Злочинність у нашій країні досягла безпрецедентного рівня", – написав він у своїй соцмережі Truth Social.

До слова, у Новому Орлеані внаслідок теракту, окрім щонайменше 10 загиблих людей, ще 35 зазнали поранень, серед яких було 2 поліцейських. Джаббар спочатку в'їхав у натовп на автівці, а потім відкрив вогонь по людях.