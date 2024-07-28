Розкажи світу про Оленівку, – в "Азові" звернулися до українців у день других роковин теракту

Російська армія у ніч з 28 на 29 липня 2022 року здійснила цинічний теракт проти українських військовополонених, зокрема захисників "Азовсталі", поблизу тимчасово окупованої Оленівки в Донецькій області. "Азов" звернувся до українців у день других роковин цієї трагедії.

Військові закликали громадян розповісти світові правду стосовно жахливого злочину, який вчинили росіяни два роки тому, вбивши і поранивши наших полонених захисників в Оленівці.

До теми Майже 2 роки немає жодної інформації: чому важливо нагадувати про трагедію в Оленівці

Що сказали в "Азові" на другу річницю трагедії в Оленівці

Азовці закликали приєднуватися до вшанування пам'яті жертв російського злочину в Оленівці. Військові попросили залучати до цього процесу українську і міжнародну аудиторію.

В 12 бригаді спеціального призначення "Азов" нагадали, що в ніч з 28 на 29 липня у 2022 році окупанти підірвали барак в колонії Оленівки з полоненими азовцями. Внаслідок вибуху загинули 54 захисники Маріуполя, ще 130 – зазнали поранень.

Поранені азовці виносили тіла побратимів. Тих, кого можна було врятувати, окупанти кидали помирати. Оленівка – це злочин проти людяності, порушення всіх можливих правил ведення війни і поводження з військовополоненими,

– зазначили військові.

Азовці наголосили, що Росія спирається на коротку пам'ять світової спільноти, на забуття її злочинів і власну пропаганду. Тому кожне поширення про цей злочин важливе.

"Чим більше людей дізнається про злочин окупантів, тим менше шансів у Росії уникнути покарання", – сказали в "Азові".

До слова, журналісти Associated Press і ООН вказали, що результати розслідування теракту в Оленівці показали пряму вину Росії у цій трагедії. Журналісти наголосили, що свідчення людей, що вижили після цього теракту, показують, що російські охоронці проводили підозрілі дії перед вибухом та пізніше, намагалися замести сліди.

Офіс генпрокурора встановив, що Росія застосувала потужний термобаричний гранатомет для завдання значної шкоди виправній колонії в Оленівці, де утримувалися українські військовополонені.

Водночас росіяни стверджували, що по Оленівці нібито поцілили боєприпасом HIMARS. Однак у своєму звіті ООН спростувала твердження окупантів.

Журналісти також встановили злочинців, які знущалися з військовополонених українців в Оленівці. Розслідувачам це вдалося зробити після спілкування з бранцями, яких уже повернули, а також за допомогою OSINT-технологій.