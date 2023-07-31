"Тільки три тижні тому я змогла поховати його руку", – мати захисника, який загинув в Оленівці

Мати загиблого захисника була змушена просити про те, щоб поховати сина. Вона наголошує: "азовці", які загинули під час полону в Оленівці, заслуговують на справедливість.

Наталія Пашнюк-Пашнєва, матір загиблого внаслідок теракту захисника "Азовсталі", стукала в усі двері, щоб отримати змогу поховати сина. Про це вона розповіла на брифінгу "Оленівка: Безкарність – заохочення до тероризму", передає 24 Канал.

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Що розказала мати загиблого захисника

Ще під час оборони Маріуполя жінка двічі отримувала звістки про загибель сина, та вони виявлялися помилковими. Востаннє Наталя бачила сина на кадрах виходу наших оборонців із "Азовсталі" – він виносив на собі пораненого побратима. Тоді вона упевнилася: він усе-таки живий.

Наталя навіть не допускала думки, що син загинув – ні тоді, коли вперше почула про теракт, ні тоді, коли росіяни оприлюднили прізвища вбитих в Оленівці. Згодом вона все ж прийняла страшну звістку. Але жінку вбивала неможливість попрощатися з сином і гідно поховати його.

Тільки три тижні тому, 4 липня 2023 року, я нарешті змогла поховати його руку – це все, що мені віддали,

– повідомила пані Наталя.

До чого закликає жінка

Мати "азовця" підкреслює: світ має схаменутися і "припинити грати зі ртуттю" – так вона висловилася про російський режим. За її словами, Росія непомітно, але невідворотно знищить усіх.

Боягузливі мерзотники, які підло вбили беззбройних українських захисників, мають понести найвищу міру покарання,

– наголосила жінка.

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Що відомо про теракт в Оленівці

28 – 29 липня 2022 року Росія вбила українських полонених у колонії в Оленівці. Захисники "Азовсталі", які виконали наказ і вийшли із заводу, потрапили в Оленівську виправну колонію. Як згадує один із "азовців", близько 200 людей перевели в інший барак незадовго перед трагедією.

Увечері 28 липня на території колонії пролунав потужний вибух, а окупанти почали стріляти з "Градів" – щоб замаскувати сліди катувань наших бійців і виправдатися, мовляв, це був вогонь у відповідь. Росіяни звинуватили в ударі по Оленівці Україну, буцімто вона стріляла по колонії з HIMARS. Як стало відомо згодом, Росія вбивала українських військових термобаричною зброєю.

Загинули понад 50 військових, а тих, хто постраждав, відправили на лікування – і знову ув'язнили. Більшість бійців перебуває у полоні досі.