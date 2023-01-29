Достатньо часу, щоб замести сліди: омбудсмен про пів року від злочину в Оленівці

У неділю 29 січня рівно пів року від того, як росіяни вчинили теракт в Оленівці. Загинули українські військові, яких росіяни тримали в полоні.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що теракт росіян в Оленівці – це цинічна публічна страта українських військових, які опинилися в полоні.

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За пів року досі немає очікуваної реакції від світу

Фахівці говорять про те, що вибух відбувся всередині. Генпрокурор відзначав, що причиною цього вбивства або способом цього вбивства була термобарична зброя. Він наголосив, що атак з боку України, як це стверджують в Росії, не було.

Натомість Україна не отримала очікуваної реакції від міжнародної спільноти – немає успіхів у розслідуванні, і ніхто не домігся бодай допуску на місце трагедії. Я неодноразово публічно наголошував, що готовий поїхати на місце трагедії, аби ми всі дізналися правду. Правду, яку ми й так знаємо. Правду, яка відбивається болем у серцях українців,

– сказав Лубінець.

Він наголосив, що 5 місяців – це "великий термін для того, щоб замести сліди злочину, однак це малий термін для того, щоб про нього забути". Омбудсмен підкреслив, що Україна цього ніколи не забуде, а також рідні та близькі загиблих.

Прикро, що не відреагував належним чином Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Незрозумілою лишається позиція ООН. Адже спочатку Генсекретар організував окрему місію в Оленівку. Однак не було докладено зусиль для зустрічей з українською стороною, щоб взяти напрацювання та документи щодо теракту. А вже через 5 місяців місію ООН розформували без жодної критики Росії, яка за увесь цей час не надала доступу ні представникам місії, ні українській стороні та фактично зірвала розслідування,

– зауважив Лубінець.

Україна буде розслідувати злочин росіян в Оленівці

Омбудсмен сказав, що Україна буде розслідувати вбивство наших військових в Оленівці. Він впевнений, що це буде ще один окремий факт для спеціального трибуналу, а кожен злочинець отримає своє справедливе покарання.

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