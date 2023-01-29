Достатньо часу, щоб замести сліди: омбудсмен про пів року від злочину в Оленівці
Джерело:Дмитро Лубінець
У неділю 29 січня рівно пів року від того, як росіяни вчинили теракт в Оленівці. Загинули українські військові, яких росіяни тримали в полоні.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що теракт росіян в Оленівці – це цинічна публічна страта українських військових, які опинилися в полоні.
До теми Україна повернула тіла 54 захисників з Оленівки: триває ДНК-експертиза
За пів року досі немає очікуваної реакції від світу
Фахівці говорять про те, що вибух відбувся всередині. Генпрокурор відзначав, що причиною цього вбивства або способом цього вбивства була термобарична зброя. Він наголосив, що атак з боку України, як це стверджують в Росії, не було.
Натомість Україна не отримала очікуваної реакції від міжнародної спільноти – немає успіхів у розслідуванні, і ніхто не домігся бодай допуску на місце трагедії. Я неодноразово публічно наголошував, що готовий поїхати на місце трагедії, аби ми всі дізналися правду. Правду, яку ми й так знаємо. Правду, яка відбивається болем у серцях українців,
– сказав Лубінець.
Він наголосив, що 5 місяців – це "великий термін для того, щоб замести сліди злочину, однак це малий термін для того, щоб про нього забути". Омбудсмен підкреслив, що Україна цього ніколи не забуде, а також рідні та близькі загиблих.
Прикро, що не відреагував належним чином Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Незрозумілою лишається позиція ООН. Адже спочатку Генсекретар організував окрему місію в Оленівку. Однак не було докладено зусиль для зустрічей з українською стороною, щоб взяти напрацювання та документи щодо теракту. А вже через 5 місяців місію ООН розформували без жодної критики Росії, яка за увесь цей час не надала доступу ні представникам місії, ні українській стороні та фактично зірвала розслідування,
– зауважив Лубінець.
Україна буде розслідувати злочин росіян в Оленівці
Омбудсмен сказав, що Україна буде розслідувати вбивство наших військових в Оленівці. Він впевнений, що це буде ще один окремий факт для спеціального трибуналу, а кожен злочинець отримає своє справедливе покарання.
Що відомо про теракт в Оленівці
- У ніч з 28 на 29 липня 2022 року на території виправної колонії №120 в окупованій Оленівці прогримів вибух. Загинули полонені українці, які перебували в ізоляторі. Росія цинічно звинуватила в обстрілі ЗСУ – це при тому, що жоден "працівник" колонії не постраждав.
- Експерти переконані, що вибух спричинила термобарична зброя, яка є на озброєнні в окупантів. Медиків допустили до місця події через 30 – 40 хвилин. Також поранені близько 6 годин лежали в очікуванні, поки "працівники" колонії дозволили їх відвезти до лікарні.
- Після запитів з боку України та Росії в ООН влітку анонсували запуск місії. Ще у жовтні речник офісу генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік казав, що місія ООН зі з'ясування фактів не приїде до ізолятора в Оленівці, адже не має необхідних гарантій безпеки. 5 січня генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив про розпуск місії.
- Українській стороні та іншим міжнародним організаціям окупанти доступу теж не надавали. Зокрема, в Оленівку не допускати й представників Червоного Хреста.
- Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що можлива причина розпуску місії криється у тому, що із трьох осіб-іноземців, які входили до складу місії, фактично всі перебувають під впливом Росії.