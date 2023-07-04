Логіка зрозуміла, – ексагент КДБ пояснив, чому Росія зараз зацікавлена у провокації на ЗАЕС

Росіяни готові на цинічні дії, які можуть нашкодити усьому світу. Ймовірний підрив Запорізької АЕС, на жаль, може не стати винятком. Не виключено, що теракт на ЗАЕС можуть здійснити у будь-який момент. Однак є кілька причин для Росії зробити це найближчим часом.

Готуючись до можливого теракту, окупанти можуть не пожаліти навіть представників МАГАТЕ на станції. Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Зауважимо, що на енергоблоках Запорізької АЕС уже помітили предмети, які схожі на вибухівку.

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Росіяни можуть вчинити теракт

В російських телеграм-каналах почала з'являтись інформація, мовляв, що Україна збирається підірвати Запорізьку АЕС в ніч на 5 липня. Росіяни навіть детально описали, як це начебто буде зроблено.

Такі вкиди можуть вказувати на те, що якраз Росія готується до теракту найближчим часом.

Чому 5 липня? Скоро відбудеться саміт НАТО і саміт Шанхайської організації співробітництва в Індії, де виступатиме Путін. Це приурочено до геополітичної повістки. Це також приурочено до перебігу українського контрнаступу,

– зауважив Сергій Жирнов.

Адже росіяни розуміють, що коли окупована територія Запоріжжя буде відвойована, тоді їм нічого буде втрачати. Мовляв, нехай не дістанеться ЗАЕС нікому. Й Україна не зможе використати ЗАЕС як енергетичний об'єкт для своїх потреб.

"Їхня логіка абсолютно зрозуміла. А будь-якій нормальній людині зрозуміло, що українська сторона не зацікавлена в провокаціях такого роду. Очевидно, що Україна не хоче створювати собі проблем із забрудненням навколишнього середовища", – наголосив Жирнов.

підготували законодавчу базу для свого теракту і, можливо, майбутніх злочинних дій

. 30 квітня прем'єр-міністр Росії Сергій Мішустін підписав розпорядження про тимчасове призупинення

розслідувань аварій

на небезпечних об'єктах на тимчасово окупованих територіях України.

Росіяни готові "прибрати свідків з МАГАТЕ"

Росіяни напередодні підриву Каховської ГЕС

Зауважимо, що на станції досі перебувають представники МАГАТЕ. Але якщо окупанти таки підуть на підрив Запорізької АЕС, не можна виключати, що вони зроблять усе, аби члени МАГАТЕ не стали свідками.

Найімовірніше, росіяни їх ліквідують, щоб не було свідків. А потім підкладуть їх на місці, де був вибух, і скажуть, що це українці не пожаліли міжнародних спостерігачів на станції,

– припустив Жирнов.

Тож варто розуміти, що окупанти можуть піти на абсолютно цинічні кроки заради своєї вигоди, якою б вона не була.

Сергій Жирнов про плани росіян щодо теракту на ЗАЕС: дивитись відео

Чим зумовлена бездіяльність Заходу

Тим часом світ не реагує на можливий теракт росіян. Оскільки інформація про підрив ГЕС лунає як від української влади, так і з російських помийок, очевидно, що у західної розвідки також є власні дані про можливий теракт. Однак до того, як станеться лихо, вони нічого не робитимуть.

"Західні країни не можуть превентивно нічого робити до того, що не доведено. Ось коли відбудеться якась катастрофа, тоді на це реагуватимуть. А превентивно, на жаль, в них немає міжнародних інструментів", – пояснив експрацівник КДБ.

Українська сторона неодноразово попереджала світ про плани Росії щодо підриву Каховської ГЕС, зокрема на рівні ООН. Однак ці попередження так і не мали результатів. Саме це повторюється знову у випадку з можливим терактом на ЗАЕС.

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