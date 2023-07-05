Росія розхитує ситуацію перед самітом НАТО: в ISW оцінили загрозу теракту на ЗАЕС

Дослідники ISW проаналізували, чи може Росія підірвати Запорізьку АЕС. Висновки Інституту вивчення війни – заспокійливі. Там переконані, що Кремль не наважиться на теракт.

Інформаційна операція Росії

У ISW переконані, що наразі Росія навряд чи спричинить радіаційний інцидент на ЗАЕС.

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Малоймовірно, що обмежений російський саботаж на ЗАЕС, у якому Росія сподівається звинуватити Україну, зможе спричинити масштабний радіаційний інцидент. Адже реактори ЗАЕС були сконструйовані так, щоб витримувати значні пошкодження,

– мовиться у повідомленні.

Такої думки дотримуються і українські військові джерела. Водночас вони зазначили, що навіть, якщо ймовірні вибухові пристрої здетонують, пошкодження не зашкодять реактору, а радше створять помилкове враження, що ЗСУ обстріляли реактори.

Провокативні заяви російських політиків про те, що Україна готується атакувати ЗАЕС, є частиною російської широкомасштабної інформаційної операції. Вона спрямована на те, щоб звинуватити Україну в безвідповідальності на ЗАЕС перед майбутнім самітом НАТО та відмовити наших військових вести контрнаступ на Запорізькій області.

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