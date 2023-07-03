Що росіяни можуть підірвати на ЗАЕС: політолог припустив дії ворога на станції

Росіяни продовжують використовувати ядерний шантаж та погрожувати підривом ЗАЕС. Однак підрив блоків Запорізької АЕС буде непростим завданням через модернізацію станції. Однак в окупантів є й інший варіант, не менш небезпечний.

Що далі просуваються ЗСУ на Запорізькому напрямку, то більш напруженою стає ситуація на ЗАЕС. Росіяни можуть здійснити катастрофу перед своєю втечею зі станції. Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов.

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На жаль, не можна виключати, що Росія все ж готується вчинити теракт на Запорізькій АЕС. Однак підірвати саме блоки доволі складно. Оскільки після катастрофі на АЕС у Фукусімі, ЗАЕС модернізували та посилили захист.

Найімовірніше, що вони можуть зробити, бо це легко – підірвати дамбу та спустошити ставок, на якому працює охолодження станції. Це дуже погано, станцію доведеться "глушити". Перед відходом вони таке можуть зробити,

– зазначив Кирило Сазонов.

Чи зможе Україна звільнити ЗАЕС до теракту

Невідомо, чи змогли б Збройні Сили України відновити контроль станцію перед тим, як росіяни захочуть її підірвати. Це питання, яким займається Генштаб та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Але, на думку військовослужбовця, спосіб це зробити таки є.

"Найлогічніше їх брати в кільце, щоб примусити їх до жесту доброї волі. І вони звідти змушено відходили. Зрештою ми однозначно ми її звільнимо", – наголосив військовий.

Зауважимо, що нещодавно в ГУР повідомили, що до 5 липня окупанти радять працівникам ЗАЕС залишити територію станції. Тож є припущення, що вчинити теракт окупанти планують приблизно у цей час.

Вони розуміють, що ми наступаємо. На Запорізькому напрямку наступ доволі активний, там працює кілька бригад спецпризначенні та ССО. Тобто вони без важкої техніки можуть прийти і зайняти населений пункт. Тому росіяни готуються відступати та втікати,

– наголосив Сазонов.

Російські військові розуміють, що Україна невдовзі поверне контроль над окупованими територіями Запоріжжя.

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