Ветерани чи фанатики: який зв'язок між терактами в США напередодні інавгурації Трампа

У перший день нового року США сколихнули два схожі теракти. Спочатку біля готелю Trump International Hotel у Лас-Вегасі вибухнув автомобіль Tesla Cybertruck, внаслідок чого загинув водій і семеро осіб отримали поранення. Водієм виявився 37-річний ветеран армії США Метью Лівелсбергер, який, за даними слідства, скоїв самогубство перед вибухом. У його телефоні знайшли записи, де він називає свої дії "пробудженням" для країни, висловлюючи невдоволення керівництвом США та закликаючи до змін. Вибух був організований за допомогою бензинових каністр та піротехнічних мінометів. Цікаво, що Лівелсбергер служив й в Україні.

Того ж дня, 1 січня 2025 року, в Новому Орлеані стався теракт, внаслідок якого загинуло 15 осіб (разом із нападником). Ним же був 42-річний Шамсуд-Дін Джаббар, колишній військовослужбовець армії США, який нещодавно прийняв іслам і заявив про свою підтримку ІДІЛ. Він в'їхав на орендованому пікапі в натовп людей, а потім відкрив вогонь, перш ніж був застрелений поліцією.

В обох випадках нападники служили на одній військовій базі та використовували орендовані через Turo автомобілі, проте прямих зв'язків між ними спецслужби США наразі не встановили. 24 Канал розповідає все, що відомо про гучні теракти у США та їхніх авторів.

Спецпризначенець, трампіст і прихильник конспірології: хто підірвав авто у Вегасі

28 грудня 37-річний американець Метью Лівелсбергер орендував у Денвері знамениту модель електропікапа Tesla Cybertruck і вирушив на ній до Лас-Вегаса. Під час своєї подорожі чоловік зупинявся в кількох містах, зокрема в Альбукерке в Нью-Мексико та Флагстаффі в Аризоні. 30 грудня він, не порушуючи закон, придбав два напівавтоматичні пістолети.

Рано вранці 1 січня Лівелсбергер прибув до Лас-Вегаса і близько 08:40 припаркувався біля готелю Trump International. Там він застрелився у своєму автомобілі, після чого в машині вибухнули бензинові каністри та великі піротехнічні міномети.



Майданчик біля готелю після вибуху авто / Фото AP

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Згодом правоохоронці поділилися новими деталями щодо мотивації Метью Алана Лівелсбергера, 37-річного ветерана армії США, який влаштував вибух у новорічний ранок у Лас-Вегасі. У записах, знайдених у його телефоні, чоловік висловлював політичне невдоволення, згадував міжнародні конфлікти та внутрішні проблеми країни, пише CNN.

У записці, яку Лівелсбергер залишив перед тим, як підірвати електромобіль, він заперечував терористичний характер своїх дій. За словами ветерана, це мав бути "будильник" для американців.

"Люди звертають увагу лише на видовища та насильство", – написав він, додавши, що феєрверки та вибухівка є найкращими засобами для привернення уваги.



Лівелсберг в армії / Фото US Army

Другий лист, імовірно написаний Лівелсбергером, закликав до усунення демократів із федерального уряду та військових структур. Він також пропонував захоплення доріг і урядових будівель без застосування сили.

Слідчі знайшли в телефоні Лівелсбергера щоденник за 10 днів, у якому він описував свої дії з 21 по 31 грудня. Там мовилося про купівлю вогнепальної зброї, спорядження для кемпінгу та інших предметів, які могли бути використані у вибуху.

Цікаво! Відставний офіцер розвідки армії США Сем Шумейт розповів, що незадовго до вибуху отримав електронний лист від Метью Лівелсбергера. У повідомленні автор закликав Шумейта надіслати цей лист журналістам 1 січня, але не раніше. У тексті Лівелсбергер згадує про нібито існування антигравітаційної технології, яку, за його словами, використовують США та Китай у новітніх безпілотниках. Він стверджує, що китайські дрони, запущені з підводних човнів поблизу кордонів США, є головною загрозою національній безпеці.



Також Лівелсбергер звинувачує американську владу в приховуванні воєнних злочинів в Афганістані та зізнається, що особисто брав участь у їхньому замовчуванні. За даними поліції та ФБР, це повідомлення справді було написане Лівелсбергером, однак його зміст поки що не прокоментували офіційні особи.

Колишня дівчина Лівелсбергера, Алісія Арріт, розповіла медіа, що він страждав на депресію під час їхніх стосунків.

"Він казав, що йому важко: "Сьогодні ми не можемо побачитися, бо я надто пригнічений", – поділилася Арріт, додавши, що він мав "багато внутрішньої сили".

Через війну Лівелсбергер мав численні травми, зокрема струси мозку та операції на спині у 2018 і 2019 роках. За словами Арріт, чоловік скаржився їй у повідомленнях на біль, виснаження та відчуття "особистого пекла".



Лівелсберг з Арріт / Фото Alicia Arritt

Попри те, що у 2024 році йому офіційно діагностували депресію, жодних ризиків суїциду чи насильства лікарі не відмітили. На момент вибуху він перебував у відпустці з військової бази в Німеччині.

Метью з дитинства мріяв про військову кар'єру та вступив до армії відразу після закінчення школи в невеликому місті Бакірус, штат Огайо. У 2006 році він приєднався до спецпризначенців. За свою службу Лівелсбергер побував в Україні, Грузії, Республіці Конго, а також брав участь у п'яти бойових місіях в Афганістані, за що отримав кілька нагород.



Чоловік із відзнакою закінчив Норвічський університет — приватну військову академію у штаті Вермонт — за спеціальністю "Стратегічні дослідження та аналіз оборони". Його останнім місцем служби була військова база в Німеччині.

Лівелсбергер підтримував Дональда Трампа – на його думку, той захищає інтереси армії. Політичні розбіжності призвели до його розлучення з першою дружиною Сарою, яка під час виборів 2016 року підтримувала Берні Сандерса, який конкурував із Клінтом.

Військові, які служили разом із Лівелсбергером, описують його як відданого солдата, надійного товариша, який не проявляв жорстокості, але був дуже політизованим і патріотично налаштованим. Один зі співрозмовників NBC News розповів:

Він публікував безліч політичних дописів у соцмережах — деяким із нас від них було ніяково.

Як пише New York Post, друга дружина Лівелсбергера розірвала з ним стосунки через його зраду менш ніж за тиждень до його самогубства. У них залишилася восьмимісячна донька.

Двічі розлучений працівник Deloitte, який нещодавно прийняв іслам: хто стоїть за терактом у Новому Орлеані

Інший жахливий випадок трапився в новорічну ніч з протилежного боку Штатів. На відміну від історії у Лас-Вегасі, теракт у Новому Орлеані має релігійне забарвлення. 42-річний ветеран армії США з Техасу, Шамсуд-Дін Джаббар, який працював у консалтинговій компанії Deloitte, підозрюється в нападі в Новому Орлеані, що забрав життя щонайменше 15 людей і залишив пораненими ще 30. Про це пише NBC.

Федеральні слідчі встановили, що Джаббар близько 3:15 ранку 1 січня наїхав на групу людей, що святкували на вулиці Бурбон-стріт, за кермом орендованого пікапа. Це була цілеспрямована атака – Джаббар в'їхав у натовп, де люди відзначали Новий рік. Терорист-ветеран загинув у перестрілці з поліцією, поранивши двох офіцерів. Відзначається, що їхній стан після пригоди – стабільний.



Джаббар в юності / Фото Houston Chronicle

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Наразі федеральні та місцеві правоохоронці з'ясовують мотиви нападу і перевіряють, чи діяв Джаббар самостійно або ж мав спільників.

Це не просто терористичний акт. Це справжнє зло,

– заявила начальниця поліції Нового Орлеана Енн Кіркпатрік під час брифінгу.

Трагедія сталася, коли Джаббар виїхав на пішохідну зону, об’їхавши поліцейський автомобіль, який був припаркований для захисту людей у переповненій святковій зоні на Бурбон-стріт. За попередньою інформацією, на орендованому пікапі Ford F-150 Lightning, яким Шамсуд-Дін Джаббар вчинив смертельний наїзд у Новому Орлеані, було закріплено чорний прапор ІДІЛ.

Компанія Turo, через яку було орендовано автомобіль, підтвердила цей факт у заяві для преси. Її представники зазначили, що вони "спустошені через теракт" і активно співпрацюють із правоохоронними органами. У компанії додали, що перевірка орендаря не виявила жодних кримінальних записів, які могли б вказати на загрозу.

Президент США Джо Байден у своєму зверненні до нації заявив, що Джаббар опублікував у соцмережах відео, у яких вказав на свою підтримку ІДІЛ і висловив бажання вбивати. Водночас президент наголосив, що наразі не слід поспішати з висновками щодо розслідування.

ФБР уже перевіряє відеозаписи, зняті Джаббаром під час його поїздки до Луїзіани. У них він, ймовірно, розповідав про свою прихильність до ІДІЛ. Слідчі також вивчають, чи використовував Джаббар довгоствольну зброю для стрільби по натовпу під час наїзду, а також чи застосовував саморобні вибухові пристрої.

Джаббар працював у консалтинговій компанії Deloitte із 2021 року. У компанії висловили шок через причетність Джаббара до нападу.

Ми шоковані, дізнавшись про повідомлення... про те, що особа, яку назвали підозрюваною, мала стосунки з нашою фірмою. Як і всі, ми обурені цим ганебним і безглуздим актом насильства і робимо все можливе, щоб допомогти владі в розслідуванні,

– заявив директор Deloitte Джонатан Гандал.

Згідно з військовими записами, Джаббар служив в армії США з 2006 до 2015 року на активній службі, а з 2015 до 2020 року – у резерві. У 2009 році його скерували до Афганістану, де військовий служив у штабі. У 2020 році він отримав почесну відставку у званні штаб-сержанта.



Місце теракту в Новому Орлеані / Фото WDSU

Друг дитинства Джаббара, Кріс Пуссон, заявив, що те, що зробив його колишній приятель, не схоже на нього.

"Це повна протилежність тій людині, яку я знав", – сказав Пуссон, зазначивши, що востаннє спілкувався з Джаббаром у 2017 або 2018 році. За словами Кріса, Джаббар завжди був спокійним, розсудливим і розумним.

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Пуссон також згадав, що Джаббар публікував у соцмережах переважно позитивні дописи, пов’язані з його мусульманською вірою, і не демонстрував жодної агресії. "Я й уявити собі не міг, що таке може статися", – додав він.

Двейн Марш, чоловік колишньої дружини Джаббара, розповів NYT, що останніми місяцями той поводився нестабільно, "був дивним" і стригся занадто коротко після того, як прийняв іслам. Марш зазначив, що він і його дружина заборонили двом дочкам від шлюбу з Джаббаром, віком 15 і 20 років, проводити час із ним.

Близько року тому Джаббар переїхав у орендований будинок у мусульманському районі на північ від Г'юстона, заповненого трейлерами та забудованого невеликими будинками. Після теракту представники ФБР провели там обшуки.

Один із сусідів Джаббара розповів, що той тримався осторонь решти та зазвичай сидів вдома. Брат Джаббара, 24-річний Абдур, зауважив, що востаннє спілувався із братом два тижні тому, і Шамсуд-Дін жодного разу не згадав про плани поїхати до Нового Орлеану.

Цікаво! Шамсуд-Дін Джаббар був одружений двічі. Перший його шлюб завершився розлученням у 2012 році, а другий – у 2022-му. У 2020 році його друга дружина подала запит на тимчасовий охоронний ордер. У судовому рішенні, доступному в публічних записах, зазначено, що обидві сторони були зобов'язані утримуватися від "навмисного, свідомого чи необережного заподіяння тілесних ушкоджень іншій стороні або дитині обох сторін" та "погроз заподіяння невідворотної шкоди".



Через місяць справу про розлучення було закрито, однак у 2021 році подано нову заяву. У 2022 році суд надав спільну опіку над дитиною обом батькам.

Про що попередив Білий дім та чи був зв'язок між терористами

Якщо у теракті в Новому Орлеані на перший план виходять релігійні мотиви Джаббара, то, за даними ФБР, 37-річний спецпризначенець Метью Лівелсбергер, який підірвав Tesla у Вегасі, дійсно міг страждати на посттравматичний стресовий розлад. Водночас слідчі не знайшли зв'язку між вибухом Tesla Cybertruck біля готелю Трампа та атакою в Новому Орлеані, попри кілька дивних збігів у біографіях нападників. Поки що лише можна відмітити, що Лівелсбергом та Джаббаром, на перший погляд, керували зовсім різні мотиви.

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Цікаво, що Лівелсбергер та Шамсуд-Дін Джаббар служили на одній військовій базі Форт-Брегг у Північній Кароліні, перебували в Афганістані майже одночасно та використовували платформу Turo для оренди автомобілів. Утім, у ФБР вважають, що ці збіги, ймовірно, є випадковими, а смерть Лівелсбергера є "трагічним випадком самогубства".

Американські правоохоронці та уряд також не відкидають ймовірності повторення атак, подібних до тих, що сталися в Новому Орлеані та Лас-Вегасі. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу 3 січня заявив, що існує загроза появи так званих "послідовників" терористів, які можуть здійснити атаки в громадських місцях.

ФБР закликало місцевих та регіональних чиновників бути пильними та готовими до можливих загроз.

ФБР поширило сьогодні (3 січня – 24 Канал) повідомлення, закликавши всіх чиновників на місцевому рівні та на рівні штатів пам'ятати, що можуть з'явитися послідовники цих злочинців, які захочуть скоїти подібні атаки, як у Новому Орлеані й Лас-Вегасі,

– зазначив Кірбі.

Особливу увагу приділяють забезпеченню безпеки під час інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня. Заходи безпеки у США посилять, щоб гарантувати спокій громадян під час офіційних подій.