ФБР попередило про загрозу повторних терактів у США, – ABC

ФБР та Міністерство внутрішньої безпеки США попередили правоохоронні органи про ризик повторення терактів. У бюлетені, розісланому американським правоохоронцям, зазначається, що підвищену увагу слід приділяти можливим імітаторам, які можуть діяти за прикладом останніх нападів.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ABC News. Американські правоохоронці готуються до можливих атак-імітаторів.

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США під загрозою терактів

Особливу небезпеку становлять атаки із застосуванням транспортних засобів, що давно пропагуються терористичними організаціями, зокрема ІДІЛ.

За даними ABC, останніми місяцями угруповання активізувало заклики до своїх прихильників організовувати таранні атаки з масовими жертвами, особливо після початку конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС у жовтні 2023 року.

Що радить ФБР

Правоохоронні органи отримали список підозрілих ознак, які можуть свідчити про підготовку до атак:

стеження за об’єктами чи людьми;

використання підроблених документів;

оформлення кредитів для оренди транспортних засобів.

Останні теракти в США

До слова, 1 січня у Лас-Вегасі вибухнув автомобіль Cybertruck біля входу до готелю Trump Las Vegas. Унаслідок інциденту є загиблий та кілька поранених. Поліція, як і мільярдер Ілон Маск, не виключають версію теракту.

Того ж дня в Новому Орлеані авто в'їхало у натовп, після чого сталася стрілянина. У нападника виявили прапор терористичного угруповання ІДІЛ, що підтвердило версію терористичної атаки.

