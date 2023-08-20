Готові обміняти Бєлгород, – Зеленський відреагував на пропозицію поступок заради членства в НАТО
Україні досі надходять пропозиції поступитися певними територіями. Однак наша держава готова обміняти хіба що Бєлгород.
Про це під час пресконференції заявив президент Володимир Зеленський. Сьогодні він перебував у Данії, де зустрівся з прем'єр-міністркою Метте Фредеріксен, повідомляє 24 Канал.
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Україна готова поступитися Бєлгородом
Нещодавно керівник апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіан Єнссен заявив, що Україна може вступити до НАТО в обмін на тимчасово окуповані Росією території.
Зеленського запитали, чи згоден він з такою думкою. Проте глава держави запропонував набагато кращий варіант.
Готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО,
– заявив український лідер.
Зауважимо, що під час пресконференції прем'єрка Данії оголосила про передачу Києву винищувачів F-16. Вона натякнула, що наша держава може отримати перші 6 літаків до початку 2024 року.
За словами Фредеріксен, у 2024 році Україна отримає від Данії ще 9 F-16. Решту заявлених винищувачів Копенгаген передасть вже у 2025 році.
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Коротко про скандальну заяву представника НАТО
- Керівник апарату генсека НАТО Стіан Єнссен нещодавно припустив, що Україна може стати членом Альянсу, якщо віддасть Росії вже захоплені території.
- Він не стверджував, що це допоможе закінчити війну й надати нашій державі членство, а лише припустив, що це може бути однією з частин завершення війни, розв'язаної Кремлем.
- У МЗС України різко відреагували на таку заяву. У відомстві наголосили, що подібного роду розмови "абсолютно неприйнятні". Також глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде відмовлятися від своїх територій для вступу в НАТО.
- Інший представник НАТО запевнив, що Альянс підтримуватиме Україну. Окрім цього, генсек Єнс Столтенберг також запевнив у підтримці. За його словами, лише українці повинні вирішувати, коли починати переговори.