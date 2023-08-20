Готові обміняти Бєлгород, – Зеленський відреагував на пропозицію поступок заради членства в НАТО

Україні досі надходять пропозиції поступитися певними територіями. Однак наша держава готова обміняти хіба що Бєлгород.

Про це під час пресконференції заявив президент Володимир Зеленський. Сьогодні він перебував у Данії, де зустрівся з прем'єр-міністркою Метте Фредеріксен, повідомляє 24 Канал.

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Україна готова поступитися Бєлгородом

Нещодавно керівник апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіан Єнссен заявив, що Україна може вступити до НАТО в обмін на тимчасово окуповані Росією території.

Зеленського запитали, чи згоден він з такою думкою. Проте глава держави запропонував набагато кращий варіант.

Готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО,

– заявив український лідер.

Зауважимо, що під час пресконференції прем'єрка Данії оголосила про передачу Києву винищувачів F-16. Вона натякнула, що наша держава може отримати перші 6 літаків до початку 2024 року.

За словами Фредеріксен, у 2024 році Україна отримає від Данії ще 9 F-16. Решту заявлених винищувачів Копенгаген передасть вже у 2025 році.

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Коротко про скандальну заяву представника НАТО