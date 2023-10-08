Територія Ізраїлю вже зачищена, – військовий експерт про війну з ХАМАС
Зранку 7 жовтня Ізраїль опинився під ракетним обстрілом з Сектору Гази. Бойовики з ХАМАС прорвалися на територію країни.
Утім, станом на вечір 8 жовтня практично вся територія Ізраїлю зачищена від бойовиків ХАМАС. В самому Секторі Гази ізраїльська авіація завдає ударів. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман.
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Ситуація в Ізраїлі
За словами Гендельмана, наразі стягуються сили для проведення наземної операції. Мовиться про 4 дивізії.
"Паралельно стоїть питання з ізраїльськими заручниками в Секторі Гази, які були відправлені туди. На цю тему вже почалися непрямі контакти між Ізраїлем та ХАМАС через Єгипет. Є побоювання, що така велика кількість ізраїльських заручників ускладнить подальше ведення воєнної операції. Поки спостерігаємо за тим, що відбувається", – розповів він.
Давид Гендельман про ситуацію в Ізраїлі станом на 8 жовтня: дивитись відео
Термін проведення операції залежить від поставлених цілей. Якщо план максимальний – декілька тижнів знадобиться на захоплення і декілька на зачистку. Загалом вірогідність наземної операції досить висока.
"Які конкретні завдання – будемо дивитися. Ізраїльська операція має бути більш потужною, значущою, глибокою. Є питання – повна окупація Гази проблема не воєнна, а політична. Бо виникає питання: що робити потім. Зайти, зачистити і залишити все як є, щоб ХАМАС відновив владу. Інший варіант – повністю скинути ХАМАС і привести нову владу. Це теж не дуже популярне в Ізраїлі рішення", – пояснив Гендельман.
Про все, що відбувається в Ізраїлі, ви можете читати в матеріалі 24 Каналу, який оперативно оновлюється.
Останні події в Ізраїлі
- Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило, що кількість поранених зросла до 2156 осіб. З них 20 перебувають у критичному стані, 300 – у важкому. В Ізраїлі загинуло 700 людей.
- Бойовики ХАМАС викрадають жінок та літніх людей, переховують дітей. Військові намагаються визначити точне число цивільних, які перебувають у заручниках. Наразі мовиться про десятки громадян Ізраїлю.
- Президент США Джозеф Байден наказав надати Ізраїлю додаткову допомогу. Мовиться про термінову передачу зброї Тель-Авіву.
- Надвечір 7 жовтня військово-політичний кабінет Ізраїлю проголосував за введення пункту 40 "Алеф", який означає офіційне оголошення війни. Таке рішення прийняте вперше за 50 років.