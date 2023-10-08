Територія Ізраїлю вже зачищена, – військовий експерт про війну з ХАМАС

Зранку 7 жовтня Ізраїль опинився під ракетним обстрілом з Сектору Гази. Бойовики з ХАМАС прорвалися на територію країни.

Утім, станом на вечір 8 жовтня практично вся територія Ізраїлю зачищена від бойовиків ХАМАС. В самому Секторі Гази ізраїльська авіація завдає ударів. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман.

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Ситуація в Ізраїлі

За словами Гендельмана, наразі стягуються сили для проведення наземної операції. Мовиться про 4 дивізії.

"Паралельно стоїть питання з ізраїльськими заручниками в Секторі Гази, які були відправлені туди. На цю тему вже почалися непрямі контакти між Ізраїлем та ХАМАС через Єгипет. Є побоювання, що така велика кількість ізраїльських заручників ускладнить подальше ведення воєнної операції. Поки спостерігаємо за тим, що відбувається", – розповів він.

Давид Гендельман про ситуацію в Ізраїлі станом на 8 жовтня: дивитись відео

Термін проведення операції залежить від поставлених цілей. Якщо план максимальний – декілька тижнів знадобиться на захоплення і декілька на зачистку. Загалом вірогідність наземної операції досить висока.

"Які конкретні завдання – будемо дивитися. Ізраїльська операція має бути більш потужною, значущою, глибокою. Є питання – повна окупація Гази проблема не воєнна, а політична. Бо виникає питання: що робити потім. Зайти, зачистити і залишити все як є, щоб ХАМАС відновив владу. Інший варіант – повністю скинути ХАМАС і привести нову владу. Це теж не дуже популярне в Ізраїлі рішення", – пояснив Гендельман.

Про все, що відбувається в Ізраїлі, ви можете читати в матеріалі 24 Каналу, який оперативно оновлюється.

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