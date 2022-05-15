На території "Азовсталі" загинули вже 15 жінок

Героїчна оборона Маріуполя від російських загарбників триває. Відважні захисники міста попри жахливі умови, бомбардування та переважаючі сили ворога продовжують писати історію безпрецедентного подвигу.

Російські окупанти продовжують нещадно бомбити та штурмувати "Азовсталь". Ворог кидає великі сили для здобуття повного контролю над містом, але не може здолати незламних та героїчних українських воїнів, які тримають оборону попри жахливі умови та тривалу блокаду.

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Загиблі жінки на "Азовсталі"

На території підприємства "Азовсталь", де триває героїчна оборона міста, загинуло вже 15 жінок. Про це повідомив Святослав "Калина" Паламар у коментарі 24 каналу.

Ситуація на "Азовсталі": останні новини

Російські окупанти застосовують для бомбардування "Азовсталі" фосфорні боєприпаси. Окупанти вже відкрито заявляють, що "в них розв'язані руки". Окрім того, ворог б'є по "Азовсталі" авіацією. Офіс Генерального прокурора вже відкрив провадження через черговий злочин російських окупантів.

Ситуація на "Азовсталі" дуже важка. Хоробрі воїни не виходять на вулицю тижнями, а в бункері мусять дихати грибком. Поранені не можуть отримати належної медичної допомоги, антисанітарні умови ускладнюють ситуацію.

Дружини героїв розповідають про все, що мусять терпіти їхні чоловіки та закликають увесь цивілізований світ врятувати їх. Ситуація вкрай важка, навіть незламні герої почали втрачати надію. В них не залишилося їжі та води, під час рідкісних вилазок вони намагаються знайти бодай щось, щоб дозволило їм підтримувати сили. Захисники міста, подвиг яких пролунав на увесь світ, вже майже не вірять у дипломатичний сценарій порятунку та готуються до останнього бою.

Маріуполь також сильно потерпає від окупації. Як стало відомо, у місті значно зросла смертність, і причиною є не лише постійні обстріли та бомбардування. Складна гуманітарна ситуація спричинила голод, через який у мирних людей дуже ослаб імунітет. Через жахливі санітарні умови та відсутність медичної допомоги внаслідок блокади щодня гинуть цивільні.

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