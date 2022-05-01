На території Польщі та ще 8 країн НАТО розпочинаються масштабні військові навчання

Північноатлантичний альянс 1 травня розпочав масштабні військові навчання "Захисник Європи" та "Швидка відповідь". Вони проходять на території Польщі та ще 8 членів НАТО.

Про це повідомили у польському міністерстві оборони. За інформацією відомства, участь візьмуть 8 держав і 18 тисяч солдатів із понад 20 країн, а триватимуть відпрацювання приблизно місяць.

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З 1 по 27 травня 2022 року відбудуться навчання Defender Europe 2022 ("Захисник Європи" – 24 канал) і Swift Response 2022 ("Швидка відповідь" – 24 канал) при присутності солдатів із Польщі,

– мовиться у повідомленні.

У міноборони зазначили, що "Захисник Європи 2022" – це міжнародне спільне та регулярне навчання, організоване американськими збройними силами для підвищення готовності та оперативної сумісності між союзниками та партнерами Сполучених Штатів і Північноатлантичного альянсу.

Детально про навчання НАТО

Під час відпрацювань перевірятимуть здатність бійців брати участь у спільній бойовій операції. Реалізація включатиме епізоди дальнього тактичного переміщення з подоланням:

водних перешкод;

вогневої підготовки.

Спільні навчання підвищують безпеку східного флангу та служать для відпрацювання відповідно до стандартів НАТО процедур використання військ та їх адаптації до нових викликів сучасного поля бою та стримування потенційного агресора,

– додали у міністерстві оборони.

Захист східного флангу Альянсу

Литва, Латвія, Естонія та Польща виступили за посилення захисту східного флангу НАТО.

"Хочемо домогтися постійної присутності військ Альянсу. Це дасть можливість протистояти загрозі з боку Росії та Білорусі й захистити кожен дюйм нашої території", – зазначили держави.

Вони погодилися продовжувати поставки техніки та озброєння Україні та посилити санкції.

Окрім Польщі, у навчаннях візьмуть участь США, Франція, Швеція, Німеччина, Данія та Велика Британія.

Колишній головнокомандувач сил НАТО в Європі Генерал Філіп Брідлав заявив, що Північноатлантичний альянс повинен відправити свої війська в Україну. Офіцер поки говорив про західні області. Це допоможе виконувати гуманітарні місії та створити бази для подальшого постачання зброї.

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