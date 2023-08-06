У Зеленського жорстко відповіли на слова Пєскова про "українські території у конституції Росії"

Прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що Росія нібито претендує лише на ті українські території, які записані у конституції країни-терористки. Однак їх просто немає.

Про це заявив радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що всі тимчасово окуповані росіянами території звільнять.

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Немає українських територій, на які Росія може претендувати

Подоляк наголосив, що жодних "територій України, записаних у Конституцію Росії", на які вона "претендує", немає.

Є лише тимчасово окуповані території України, на яких відбуваються активні бойові дії. Території буде звільнено. Зауважу також, що "конституція Росії" не має стосунку до сталих юридичних документів і її зміст не може братися до розгляду,

– підкреслив радник очільника Офісу Президента.

Нагадаємо, що Пєсков у коментарі The New York Times заявив, що Росія нібито не претендує на інші території України, окрім чотирьох областей і Криму, які вона незаконно вже записала у свою конституцію. Це була його відповідь на запитання журналіста видання про плани Кремля й далі захоплювати нові українські території.

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"Ні. Ми просто хочемо контролювати всю територію, яка тепер записана в нашій конституції як наша", – відповів прессекретар кремлівського диктатора.

За його словами, наразі нібито "немає підстав" для мирної угоди з Україною.

"Наразі немає підстав для домовленостей. Ми будемо продовжувати "операцію" в осяжному майбутньому", – заявив Пєсков.

Варто зауважити, що й сам президент Володимир Зеленський поки не хоче перемовин з Путіним. За його словами, дипломатичне вирішення війни можливе лише в тому разі, якщо Росія виведе свої війська з усіх окупованих територій України.

5 жовтня 2022 року кремлівський диктатор Владімір Путін підписав так звані "закони про прийняття" до Російської Федерації захоплених територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України. Разом з тимчасово окупованим Кримом Кремль безпідставно вважає ці землі частиною своєї країни.