Біля енергоблока ЗАЕС вибухнула російська міна
Джерело:телеграм-канал Енергодар
Російські терористи продовжують нехтувати ядерною безпекою. Біля одного з енергоблоків Запорізької АЕС вибухнула ворожа міна.
За інформацією джерел в Енергодарі, біля машинної зали 4-го енергоблока пролунав вибух. Окупанти заявили, що здетонувала їхня міна.
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На території ЗАЕС прогримів вибух
Загарбники продовжують перетворювати ЗАЕС у військову базу. Росіяни мінують периметр довкола станції. Такі дії ворога, звичайно ж, не можуть не мати наслідків.
Біля машинної зали 4-го енергоблока прогримів вибух. Відповідний допис поширив Енергоатом. Як заявили самі ж ядерні терористи, здетонувала їхня міна.
Звуки вибуху чули українські атомники, які продовжують працювати на ЗАЕС. Однак, росіяни намагалися "заспокоїти" працівників та швидко приховати сліди, аби цього не побачили експерти МАГАТЕ,
– зазначили в Енергодарі.
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Окупанти готуються до "жесту доброї волі"
- Напередодні в Центрі національного спротиву повідомили, що загарбники готують попередній план евакуації працівників "Росатому" з ЗАЕС.
- Колаборантів уже попередили, що незабаром може початись примусова евакуація. Тому вони та працівники "Росатому" мають надати список родичів та бути готовими виїхати за першим сигналом.
- Важливо знати, що окупанти викрадають працівників Запорізької АЕС для "профілактичних бесід" у катівнях, аби ті брали російські паспорти.