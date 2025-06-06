Наймасовіша атака в історії Тернополя: яка ситуація в місті після комбінованого обстрілу Росії

У ніч на 6 червня Росія масовано атакувала Україну різними видами ракет та дронами типу "Шахед". Зокрема, від ударів серйозно постраждав Тернопіль.

Після атаки усе місто охопив дим, на місцях працюють рятувальники. Детальніше про наслідки цинічного обстрілу росіян розповіла регіональна редакторка ZAXID.NET, кореспондентка 24 Каналу Зоряна Яремишин.

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Наслідки ударів по Тернополю

Комбінована атака по Тернополю розпочалася близько 3 ночі. Фактично усі "Шахеди", що летіли на захід України, били саме по Тернополю. Пізніше дрони полетіли і на Рівне, Луцьк та Львів. До слова, "Шахеди" літали непоодиноко. За одним відразу летів інший. Попри роботу сил ППО деякі з дронів все ж влучали у цілі.

Тернопіль зазнав важких обстрілів. Ситуація дуже важка. Це наймасованіша ракетна атака в історії Тернополя від початку повномасштабного вторгнення,

– зауважила Зоряна Яремишин.

Однак найбільшої шкоди завдали саме удари ракетами. Постраждала, зокрема, вулиця Микулинецька – на ній розташовано кілька інфраструктурних підприємств та промислових об'єктів. Навіть після відбою повітряної тривоги лунали вибухи, що лякало місцевих мешканців. Як пізніше повідомили у владі, це були звуки детонації балонів з газом, що розташовувалися на ураженому підприємстві.

"Люди ховалися. Було багато повідомлень, що люди виходили з будинків, намагаючись знайти укриття, але деякі з них були зачиненими", – додала журналістка.

Голова Тернопільської ОВА В'ячеслав Нагода заявив, що є 10 потерпілих, 6 з яких перебувають у лікарні. Серед тих, хто постраждав від цинічного обстрілу росіян є п'ятеро рятувальників, які приїхали на підприємство, аби ліквідувати займання.

"Тернопіль був задимлений, і досі є сильна концентрація диму. На місцях постійно працюють працівники санепідемстанції, які перевіряють якість повітря. За останньою інформацією рівень шкідливих речовин у повітрі знижується", – повідомила Яремишин.

Дим був настільки потужним, що його можна було побачити з різних куточків міста. Варто додати, що постраждало від атаки багато дрібних підприємств. Зокрема, біля місця влучання був розташований автосалон, де зазнали ураження чимало нових автівок. У приватних та багатоповерхових будинках повибивало вікна. Спеціально створена комісія збиратиме дані про отриману шкоду.

Зауважимо, на місці пожежі досі працюють рятувальники та медики. У ДСНС Тернопільщини повідомили, що для ліквідації наслідків атаки залучили 111 рятувальників та десятки одиниць техніки.

Чим атакували Україну

Сили ППО знешкодили 406 повітряних цілей за ніч на 6 червня. Зокрема, українські військові збили:

199 безпілотників;

4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;

30 крилатих ракет Х-101;

2 крилаті ракети "Іскандер-К".

Ще 169 дронів і 2 балістичні ракети локаційно втрачені. Є влучання на 13 локаціях. Загалом Росія запустила 452 повітряні цілі.