Тернопільщина теж частково без світла після російських ударів
- Через російські удари в Тернопільській області 6 червня відбулося знеструмлення.
- Без електропостачання залишаються майже 4 тисячі споживачів.
Атака 6 червня по Тернопільській області призвела до знеструмлень.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Тернопільської ОВА В'ячеслава Негоду.
Дивіться також Били дронами, балістикою та крилатими ракетами: усе про наслідки масованої атаки 6 червня
Коли дадуть світло на Тернопільщині
До слова, внаслідок атаки в Тернополі забруднене повітря. Людям рекомендують закрити вікна та не виходити на вулицю.
Ремонтно-відновлювальні роботи планують завершити до кінця дня.
Через нічну ворожу атаку пошкоджено мережі електропередач на території Тернопільського району. На даний час без електропостачання залишаються майже 4 тисячі споживачів. Працівники АТ "Тернопільобленерго" проводять їх заживлення до альтернативних систем,
– написали в ОВА.
Також частково немає світла у Києві на лівому березі та на Полтавщині. Це теж наслідки ворожої нічної атаки по Україні.
У столиці пошкоджено колії метрополітену, а на Київщині – залізницю.