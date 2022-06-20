На Тернопільщині 21 червня поховають героїчного оборонця "Азовсталі" Данила Сафонова

Тіло українського оборонця маріупольського заводу "Азовсталь" Данила Сафонова привезуть на Тернопільщину. Саме там і поховають героя.

Відомо, що тіло героя повинні доставити у Тернопільську область 20 – 21 червня.

Важливо З перших днів боронив Маріуполь: на "Азовсталі" загинув поліцейський Данило Сафонов

Патрульного поліцейського поховають у Теребовлі, куди переїхала сім'я захисника.

Сафонов родом з Донецька

Військовослужбовець народився у Донецьку. Коли у 2014 році на Донбас прийшла війна, він переїхав до бабусі в Маріуполь. Далі доля закинула його у Теребовлю, де проживає рідна сестра Ольга Мацала, котра у 2014 році теж виїхала з Донецька. Тернопільщина стали для військовика другою домівкою.

Згодом він підписав контракт з 44-ю бригадою. У 2019 році після закінчення контракту Сафонов повернувся в Маріуполь, вступив до лав патрульної поліції.

Боронив Маріуполь з перших днів

З початком повномасштабного наступу Росії на Україну він боронив Маріуполь від ворогів. У квітні передислокувався зі своїми побратимами до заводу "Азовсталь".

Загинув Данило Сафонов 2 травня об 11:00. З ним також полягли ще двоє українських бійців. Усі вони виконували чергове бойове завдання. Після повернення військові потрапили під ворожий мінометний обстріл. Тіло героя лише зараз вдалося вивезти з Донеччини.

Що варто знати про оборону Маріуполя

Майже 3 місяці захисники Маріуполя утримували свої позиції в повному оточенні військ Росії. За цей час їм вдалося знищити орієнтовно 6 тисяч окупантів. Водночас загарбники завдавали по позиціях наших захисників на "Азовсталі" по кілька десятків ударів на добу.

Операція з порятунку заблокованих українських військових на "Азовсталі" розпочалась 16 травня. Тоді 53 важкопоранених захисника вдалося евакуювати й доставити до медичного закладу в окупованому Новоазовську.

Зараз в Росії перебувають понад 2,5 тисячі українських військових, яких вдалося евакуювати з "Азовсталі". Всі вони стали "публічними полоненими", тож країні-агресорці невигідно застосовувати тортури проти наших захисників. Про це заявив Володимир Зеленський.

20 травня один із командирів гарнізону на "Азовсталі" підполковник Денис Прокопенко записав звернення, де повідомив, що вище військове керівництво дало наказ припинити оборону міста.

Україна має інформацію щодо умов утримання українських захисників Маріуполя, яких евакуювали з "Азовсталі". Однак розголошувати деталі українська влада не може.

Як на "Азовсталь" возили підмогу гелікоптерами: дивіться відео

Похорон Данила Сафонова відбудеться 21 червня об 11:00 у греко-католицькій церкві святого Миколая в місті Теребовля. Вічна пам'ять та слава героєві.