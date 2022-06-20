На Тернопільщині 21 червня поховають героїчного оборонця "Азовсталі" Данила Сафонова
Джерело:твітер Ольги Мацали
Тіло українського оборонця маріупольського заводу "Азовсталь" Данила Сафонова привезуть на Тернопільщину. Саме там і поховають героя.
Відомо, що тіло героя повинні доставити у Тернопільську область 20 – 21 червня.
Важливо З перших днів боронив Маріуполь: на "Азовсталі" загинув поліцейський Данило Сафонов
Патрульного поліцейського поховають у Теребовлі, куди переїхала сім'я захисника.
Сафонов родом з Донецька
Військовослужбовець народився у Донецьку. Коли у 2014 році на Донбас прийшла війна, він переїхав до бабусі в Маріуполь. Далі доля закинула його у Теребовлю, де проживає рідна сестра Ольга Мацала, котра у 2014 році теж виїхала з Донецька. Тернопільщина стали для військовика другою домівкою.
Згодом він підписав контракт з 44-ю бригадою. У 2019 році після закінчення контракту Сафонов повернувся в Маріуполь, вступив до лав патрульної поліції.
Боронив Маріуполь з перших днів
З початком повномасштабного наступу Росії на Україну він боронив Маріуполь від ворогів. У квітні передислокувався зі своїми побратимами до заводу "Азовсталь".
Загинув Данило Сафонов 2 травня об 11:00. З ним також полягли ще двоє українських бійців. Усі вони виконували чергове бойове завдання. Після повернення військові потрапили під ворожий мінометний обстріл. Тіло героя лише зараз вдалося вивезти з Донеччини.Зверніть увагу! Похорон Данила Сафонова відбудеться 21 червня об 11:00 у греко-католицькій церкві святого Миколая в місті Теребовля. Вічна пам'ять та слава героєві.
Що варто знати про оборону Маріуполя
- Майже 3 місяці захисники Маріуполя утримували свої позиції в повному оточенні військ Росії. За цей час їм вдалося знищити орієнтовно 6 тисяч окупантів. Водночас загарбники завдавали по позиціях наших захисників на "Азовсталі" по кілька десятків ударів на добу.
- Операція з порятунку заблокованих українських військових на "Азовсталі" розпочалась 16 травня. Тоді 53 важкопоранених захисника вдалося евакуювати й доставити до медичного закладу в окупованому Новоазовську.
- Зараз в Росії перебувають понад 2,5 тисячі українських військових, яких вдалося евакуювати з "Азовсталі". Всі вони стали "публічними полоненими", тож країні-агресорці невигідно застосовувати тортури проти наших захисників. Про це заявив Володимир Зеленський.
- 20 травня один із командирів гарнізону на "Азовсталі" підполковник Денис Прокопенко записав звернення, де повідомив, що вище військове керівництво дало наказ припинити оборону міста.
- Україна має інформацію щодо умов утримання українських захисників Маріуполя, яких евакуювали з "Азовсталі". Однак розголошувати деталі українська влада не може.
Як на "Азовсталь" возили підмогу гелікоптерами: дивіться відео