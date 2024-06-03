На Тернопільщині затримали вандала, який пошкодив могили військовослужбовців

На Тернопільщині в селищі Гусятин 53-річний місцевий житель пошкодив чотири могили нещодавно похованих військовослужбовців. Тепер йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Відомо, що родичі загиблих виявили акт вандалізму 3 червня близько 12:00. Правоохоронці одразу виїхали на місце події, де зафіксували пошкодження чотирьох могил.

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Що відомо про інцидент на Тернопільщині

Родичі загиблих виявили наругу над могилами військових на Тернопільщині, коли прийшли на цвинтар і побачили, що дерев’яні хрести були повитягувані, державні та червоно-чорні прапори зірвані, портрети загиблих побиті та розкидані, а свічки розбиті.

Правоохоронці одразу виїхали на місце події, де зафіксували пошкодження чотирьох могил. Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника.

Під час розшуку поліцейські встановили зловмисника. Причетним до скоєння злочину виявився 53-річний житель одного із сіл громади. Чоловік раніше неодноразово був судимим за майнові злочини,

– повідомили правоохоронці.

Втім, вандал не зміг пояснити свій вчинок і відмовився давати свідчення. За фактом вандалізму слідчі розпочали кримінальне провадження за наругу над могилами. Якщо його провину доведуть у суді, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Вандали не вперше руйнують могили загиблих Героїв