Молоковоз протаранив вантажівку і в'їхав у подвір'я: на Тернопільщині сталася ДТП

У Тернопільській області на об'їзній дорозі Кременця сталася аварія, внаслідок якої постраждав чоловік. У молоковоза тріснуло колесо й автомобіль виїхав на зустрічну смугу.

ДТП сталася опівдні 24 січня, передає 24 Канал. Медики бригади швидкої допомоги забрали постраждалого водія з важкими травмами в лікарню.

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У поліції повідомили, що молоковоз їхав зі сторони цукрового заводу в центр міста. Раптово у машини тріснуло переднє ліве колесо й автомобіль потягнуло вбік. Водій молоковоза виїхав на зустрічну смугу та врізався у вантажівку MAN.

Після зіткнення з вантажним автомобілем молоковоз протаранив паркан приватного будинку і в'їхав на подвір'я. На момент аварії господарі перебували в будинку, тому не постраждали.

За попередньою інформацією, внаслідок ДТП травми зазнав лише водій молоковоза.

Чоловік 1964 року народження отримав черепно-мозкову травму та забої. Його бригада швидкої допомоги госпіталізувала в Кременецьку центральну лікарню, де йому надають належне лікування,

– зазначив речник Нацполіції Тернопільської області Сергій Крета.

За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людини).

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