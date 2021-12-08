На Тернопільщині не розминулися рейсовий автобус та іномарка: багато постраждалих
8 грудня 2021 , 18:57Читать новость на русском
Джерело:Національна поліція
Поблизу села Лозова на Тернопільщині 8 грудня сталась ДТП з потерпілими. В аварію потрапила маршрутка, яка їхала з Тернополя до Кременця.
Рейсовий мікроавтобус Mercedes-Benz не розминувся із автомобілем Volkswagen Passat. В інциденті постраждали 9 людей.
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За медичною допомогою з травмами різного ступеня важкості звернулися 9 потерпілих, серед них – водій маршрутки, яка курсувала з Тернополя до Кременця,
– повідомляє поліція.
У ДТП постраждало 9 людей / Фото Нацполіції
Правоохоронці працюють на місці аварії.
Маршрутка прямувала з Тернополя до Кременця / Фото Нацполіції
ДТП із маршрутками в Україні
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