На Тернопільщині не розминулися рейсовий автобус та іномарка: багато постраждалих

8 грудня 2021 , 18:57
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Джерело:

Національна поліція

Поблизу села Лозова на Тернопільщині 8 грудня сталась ДТП з потерпілими. В аварію потрапила маршрутка, яка їхала з Тернополя до Кременця.

Рейсовий мікроавтобус Mercedes-Benz не розминувся із автомобілем Volkswagen Passat. В інциденті постраждали 9 людей.

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За медичною допомогою з травмами різного ступеня важкості звернулися 9 потерпілих, серед них – водій маршрутки, яка курсувала з Тернополя до Кременця,
– повідомляє поліція.


У ДТП постраждало 9 людей / Фото Нацполіції

Правоохоронці працюють на місці аварії. 


Маршрутка прямувала з Тернополя до Кременця / Фото Нацполіції

ДТП із маршрутками в Україні

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Автор: Олег Терещенко