На Тернопільщині перекинувся автобус із Буковеля: є загиблі й поранені
Джерело:ДСНС Тернопільщини
На Тернопільщині 19 лютого перекинувся автобус Neoplan. Він їхав з Буковелю в обласний центр.
ДТП трапилася приблизно о 22:26 на автодорозі Н-18 в межах села Стара Брикуля Микулинецької територіальної громади.
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На Тернопільщині перекинувся автобус
О 22:26 на номер екстреного виклику 101 надійшло повідомлення про ДТП у Старій Брикулі. Там на узбіччя перекинувся автобус Neoplan, що здійснював нерегулярні перевезення з Буковеля Івано-Франківської області до Тернополя.
На момент аварії в салоні перебували 39 людей, зокрема 1 дитина. Внаслідок ДТП:
- 3 особи загинули,
- ще 3 – зазнали поранень.
Постраждалих доставили до Теребовлянської міської лікарні. До ліквідації наслідків надзвичайної події залучили 20 рятувальників та 5 одиниць техніки підрозділів ГУ ДСНС України у Тернопільській області.
Співробітники ДСНС врятували пасажирку, яку деблокували з-під автобуса. Також рятувальники вжили заходів, аби не допустити пожежі.
Із залученням 3 одиниць допоміжної техніки, яку надало місцеве агропідприємство, автобус підняли з узбіччя на проїжджу частину. Обставини виникнення ДТП встановлюють правоохоронці.
Дивіться фото з місця події / Фото ДСНС Тернопільщини
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