У Чорткові пенсіонерка віддала шахраю всі збереження, щоб військомат не чіпав її внука

Жителька Тернопільщини віддала шахраю всі свої забезпечення, щоб її внука не мобілізували до лав Збройних Сил. Сума "викупу" загально сягнула понад 65 тисяч гривень.

Жінка зрозуміла, що її обдурили, коли злочинець перестав виходити на зв'язок. Правоохоронці швидко його знайшли.

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Сусід обіцяв "все вирішити"

У Чорткові, що на Тернопільщині жінка заплатила зловмиснику нібито за допомогу в ухиленні від мобілізації для її внука. Жінка розговорилася з чоловіком, який прийшов орендувати квартиру у сусідів та поділилася побоюваннями щодо ймовірного призову. Злочинець же запевнив жінку, що за певну суму може допомогти розв'язати проблему.

Жінка одразу віддала чоловіку всі свої збереження – 1700 доларів та 3000 гривень. Однак після цього зловмисник перестав виходити на зв'язок і жителька райцентру зрозуміла, що її обдурили. Вона звернулася до місцевої поліції.

Правоохоронці не довго шукали підозрюваного. Ним виявився мешканець Миколаївщини, якого раніше вже судили за майнові злочини. Декілька років тому він обдурив двох жителів Чорткова, взявши у них завдатки за квартиру та земельну ділянку, яких насправді не продавав. Сума збитків тоді сягнула 40 тисяч гривень.

Зловмисник під час минулого порушення уникав досудового розслідування, тому його оголосили в розшук. Слідчий ухвалив рішення примусово направити чоловіка до суду. Тепер же його судитимуть за шахрайство, вчинене повторно.

Спроби ухилитися від мобілізації