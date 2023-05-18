На Тернопільщині вперше за кілька місяців оновили графіки відключень світла
Джерело:ВАТ "Тернопільобленерго"
Енергетики Тернопільщини оновили графіки відключень світла. Такі зміни відбулись вперше за довгий час.
Зазначають, що такі зміни пов'язані з настановою від Укренерго. Самі ж графіки оновили на період з 15 до 21 травня.
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Споживачів поділили на три групи
Фахівці повідомляють, що населені пункти Тернопільської області умовно поділили на три групи споживачів. Відповідно до кожної були й складені погодинні графіки відключення електроенергії.
Згідно з ними, кожна група не матиме електропостачання щонайменше три години, а щонайбільше – шість.
На Тернопільщині оновили графіки / Фото "Тернопільобленерго"
Водночас варто зауважити, що наразі графіки застосовувати не будуть, оскільки ліміти до області не були доведені.
Прессекретарка "Тернопільобленерго" Наталія Лиса у коментарі виданню ZAXID.NET розповіла, що якщо в області встановлять ліміти споживання, то усіх жителів обов'язково про це повідомлять.
Ситуація зі світлом в Україні: останні новини
- Оскільки зараз Україна готується до нового осінньо-зимового сезону, який може бути досить важким, обленерго можуть вводити віялові відключення цього літа. Експерт Володимир Омельченко у розмові з 24 Каналом поділився своїм прогнозом.
- Водночас у Міненерго повідомляли, що, попри намагання ворога знищити українську енергосистему, завдяки роботі енергетиків вона досі працює і повністю забезпечує споживання.
- Міністр енергетики України Герман Галущенко наголосив, що наразі відключення споживачів від електропостачання можуть відбуватися виключно внаслідок пошкодження російськими окупантами об'єктів генерації й мережевої інфраструктури.