"Неподобство": у Тернополі в укритті влаштували застілля, мер уже відреагував

19 червня 2023, 21:30
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У мережі поширили відео, як в одному з укриттів Тернополя чоловіки влаштували собі застілля та розпивали алкогольні напої.

На інцидент уже відреагував міський голова Сергій Надал заявивши, що правоохоронці посилено патрулюватимуть у мобільних укриттях.

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Крім того, мер звернувся до мешканців міста і закликав повідомляти про подібні випадки в поліцію. Надал назвав такі дії "неподобством".

Це неподобство, коли вуличні мобільні укриття використовують для пиятики. Я закликаю тернополян, якщо ви бачите подібні ситуації, одразу повідомляйте за номером 102. Також звертаюся до патрульної поліції, щоб частіше патрулювати вуличні укриття під час тривоги і коли тривоги немає,
— написав Надал.

Він наголосив, що від того, чи повідомлятимуть вони про подібні випадки, залежить їхня безпека. За його словами, крім усіх заходів, має бути й громадський контроль.

Яка ситуація з укриттями в Україні

  • Після того, як через закрите укриття у Києві загинули люди, влада розпочала перевірку бомбосховищ по усій країні. Інспектори перевірили близько 5 тисяч укриттів. 
  • До слова, інша перевірка використання бюджетних коштів показала досить дивні закупівлі. Так, в укриття Дніпровського району Києва накупили електричних овочерізок за 130 тисяч гривень, а також модні електричні сковорідки, які коштують 720 тисяч гривень за штуку.
  • Ба більше, районна державна адміністрація Дніпровського району Києва замовила для укриття 300 шкіряних барабанів за 890 000 гривень. У системі Prozorro закупка зазначена як "Музичні інструменти для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог".

 

Автор: Анастасія Лукашевська