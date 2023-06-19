"Неподобство": у Тернополі в укритті влаштували застілля, мер уже відреагував
У мережі поширили відео, як в одному з укриттів Тернополя чоловіки влаштували собі застілля та розпивали алкогольні напої.
На інцидент уже відреагував міський голова Сергій Надал заявивши, що правоохоронці посилено патрулюватимуть у мобільних укриттях.
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Крім того, мер звернувся до мешканців міста і закликав повідомляти про подібні випадки в поліцію. Надал назвав такі дії "неподобством".
Це неподобство, коли вуличні мобільні укриття використовують для пиятики. Я закликаю тернополян, якщо ви бачите подібні ситуації, одразу повідомляйте за номером 102. Також звертаюся до патрульної поліції, щоб частіше патрулювати вуличні укриття під час тривоги і коли тривоги немає,
— написав Надал.
Він наголосив, що від того, чи повідомлятимуть вони про подібні випадки, залежить їхня безпека. За його словами, крім усіх заходів, має бути й громадський контроль.
Яка ситуація з укриттями в Україні
- Після того, як через закрите укриття у Києві загинули люди, влада розпочала перевірку бомбосховищ по усій країні. Інспектори перевірили близько 5 тисяч укриттів.
- До слова, інша перевірка використання бюджетних коштів показала досить дивні закупівлі. Так, в укриття Дніпровського району Києва накупили електричних овочерізок за 130 тисяч гривень, а також модні електричні сковорідки, які коштують 720 тисяч гривень за штуку.
- Ба більше, районна державна адміністрація Дніпровського району Києва замовила для укриття 300 шкіряних барабанів за 890 000 гривень. У системі Prozorro закупка зазначена як "Музичні інструменти для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог".