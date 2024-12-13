У Тернополі пошкоджено критичний об'єкт: виникла масштабна пожежа

У Тернопільському районі через ракетну атаку Росії пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Унаслідок влучання сталось масштабне загоряння.

Про це розповів перший заступник керівника ОВА Куйбіда Суспільному, інформує 24 Канал.

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"У Тернопільському районі через ракетну атаку Росії пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури", – повідомив очільник ОВА.

За словами Куйбіди, інформація про вибухи у двох місцях Тернопільського району надійшла до пожежно-рятувальної служби області о 8:30.

"Перший випадок стосується об'єкта критичної інфраструктури. Сталося загоряння. Там працювали 43 рятувальники за допомогою 11 одиниць техніки", – уточнив він.

О 9:55, за словами керівника ОВА, розпочали ліквідовувати наслідки події.

Також зафіксовано падіння уламків біля житлових будинків, внаслідок роботи ППО. Загиблих і постраждалих немає.

На об'єкті виникла пожежа

Також у ДСНС повідомили, що на Тернопільщині внаслідок ракетного удару пошкоджено промисловий об'єкт.

Виникла масштабна пожежа. До ліквідації наслідків надзвичайної події залучалися 57 рятувальників та 16 одиниць техніки.

Також у відомстві опублікували фото сьогоднішньої роботи рятувальників у Тернополі та Франківщині.

Гасіння пожеж унаслідок влучань ворога / Фото ДСНС

Зауважимо, що раніше керівник ОВА В'ячеслав Негод повідомляв, що у Тернопільському районі через ракетну атаку Росії пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури.