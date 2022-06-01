У Тернополі вуличним музикантам заборонили співати російською

Активне протистояння російським загарбникам триває на усіх можливих фронтах. Українці роблять усе, щоб з рашистами їх не пов'язувало абсолютно нічого.

Російська культура – один з видів зброї, за допомогою якого окупанти намагалися втягнути Україну у свій "русскій мір". Українці докладають максимальних зусиль, щоб відмежуватися від окупантів та нелюдів.

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Заборона російських пісень у Тернополі

Тернопільська міська рада прийняла рішення заборонити вуличним музикантам виконувати пісні російських виконавців. Таким чином влада міста хоче запобігти конфліктам, які можуть виникнути через подібні спроби.

Звертаємо особливу увагу виконавців щодо неприпустимості публічного використання творів російською мовою, в тому числі які провокують розпал ворожнечі на національному, релігійному ґрунті чи мають нецензурний характер,

– йдеться у повідомленні.

Оскільки у Тернополі багато музикантів, які виступають для збору коштів на потреби ЗСУ, влада Тернополя для максимального комфорту мешканців вирішила визначити локації, де зможуть виступати музиканти, а також правила виступів, які нададуть всім музикантам рівні умови та можливості.

Війна Росії проти України: останні новини

Російські окупанти запустили три ракети по Дніпропетровщині. Для атаки ворог використав системи залпового вогню "Торнадо". Роботу рятувальників ускладнює негода – на території області гроза.

Росіяни намагаються штурмувати Комишуваху, але без успіху. У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої, ворогу вдалося взяти під контроль східну частину міста.

Окупанти продовжують тероризувати мирне населення на окупованих територіях. Стало відомо, що на Херсонщині ворог почав переодягатися у форму ЗСУ та випитувати в мирних людей про позиції росіян. Коли ті їх повідомляють, вони вивозять цивільних у невідомому напрямку.

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович повідомив про те, що росіяни на території Херсонської області влаштували нову Бучу. Де саме – наразі не повідомляється, інформація про звірства нелюдів-окупантів перевіряється. Також відомо, що росіяни не припиняють грабувати мирних людей.

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