Влучили точно у ціль: бійці тероборони потужно знищили катер з окупантами
Джерело:СтратКом ЗСУ
Російські окупанти хотіли накивати п'ятами. Однак бійцям тероборони вдалося по них поцілити.
Російські загарбники втратили катер. Окупантам, що перебували у ньому, теж не пощастило.
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Що відомо про атаку ТрО
На кадрах можна побачити, як російські окупанти тікають від ударного безпілотника. Однак дрон-камікадзе наших воїнів наздоганяє загарбників та влучає чітко у катер. Іншій, розвідувальний, БпЛА після цього зафіксував потужний вибух на воді.
Окупанти на катері намагалися вийти на максимальну швидкість втечі, але бійці 123-ої бригади тероборони ЗСУ перевели їх в режим глісування, з подальшим зануренням,
– зазначається у повідомленні.
Коли та де саме стався цей інцидент, у СтратКомі не уточнили.
Тероборони потужно знищує окупантів на воді: відео СтратКому ЗСУ
Ворожим катерам останнім часом не щастить
- Не так давно російські загарбники втратили ще два катери. Мовиться про модель КС-701 "Тунець".
- У Чорному наші воїни знищили один з цих катерів у той момент, коли загарбники спробували висадитися на сушу. В результаті 6 окупантів стали "двохсотими". Ще двоє вижили, але отримали поранення.
- Згодом українські захисники потопили у північно-західній частині Чорного моря ще один "Тунець". Цей транспорт російські загарбники використовували для своїх терористичних цілей.