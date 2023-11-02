Влучили точно у ціль: бійці тероборони потужно знищили катер з окупантами

2 листопада 2023, 20:52
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Джерело:

СтратКом ЗСУ

Російські окупанти хотіли накивати п'ятами. Однак бійцям тероборони вдалося по них поцілити.

Російські загарбники втратили катер. Окупантам, що перебували у ньому, теж не пощастило.

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Що відомо про атаку ТрО

На кадрах можна побачити, як російські окупанти тікають від ударного безпілотника. Однак дрон-камікадзе наших воїнів наздоганяє загарбників та влучає чітко у катер. Іншій, розвідувальний, БпЛА після цього зафіксував потужний вибух на воді.

Окупанти на катері намагалися вийти на максимальну швидкість втечі, але бійці 123-ої бригади тероборони ЗСУ перевели їх в режим глісування, з подальшим зануренням,
– зазначається у повідомленні.

Коли та де саме стався цей інцидент, у СтратКомі не уточнили.

Тероборони потужно знищує окупантів на воді: відео СтратКому ЗСУ
 

Ворожим катерам останнім часом не щастить

  • Не так давно російські загарбники втратили ще два катери. Мовиться про модель КС-701 "Тунець".
  • У Чорному наші воїни знищили один з цих катерів у той момент, коли загарбники спробували висадитися на сушу. В результаті 6 окупантів стали "двохсотими". Ще двоє вижили, але отримали поранення.
  • Згодом українські захисники потопили у північно-західній частині Чорного моря ще один "Тунець". Цей транспорт російські загарбники використовували для своїх терористичних цілей.

Автор: Петро Залива