Терор – звична тактика Росії, – у Зеленського відреагували на нічний обстріл Одещини

В Офісі Президента відреагували на ракетний удар по Одеській області 1 липня. У відомстві підкреслили, що терор – звична тактика для Росії.

Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко підкреслив, що у Кремлі продовжують використовувати свою звичну тактику. Мовиться про терор, якому передують буцімто "акти доброї волі".

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Спочатку прикриваються миром, а потім атакують

Ворог спочатку намагається приховати усі свої воєнні дії за умовним миром. Наприклад, вчора відхід з острова Зміїний окупанти назвали "актом доброї волі". Сьогодні ж російські військові завдали ракетних ударів по Одещині.

Кирило Тимошенко також повідомив, куди саме влучив ворог. Зауважимо, що цю інформацію під час телемарафону речник глави Одеської ОВА Сергій Братчук не уточнював. Як розповів заступник глави ОП, ворог випустив відразу три ракети по селу Сергіївка, що у Білгород-Дністровському районі. Він влучив у дев'ятиповерхівку, а також дві бази відпочинку.

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Також він повідомив актуальну інформацію щодо жертв і постраждалих внаслідок ракетних ударів. Станом на 08:30 відомо про 18 загиблих, зокрема, 2 дітей. Також 30 людей зазнали поранень.



Наслідки ракетного удару по Одещині 1 липня / Фото з телеграму Кирила Тимошенка



Наслідки ракетного удару по Одещині 1 липня / Фото з телеграму Кирила Тимошенка



Наслідки ракетного удару по Одещині 1 липня / Фото з телеграму Кирила Тимошенка

Ракетного удару ворог завдав уночі

Російські військові продовжують вибирати для ракетних атак той час, коли можна вбити якомога більше людей. Так, по Білгород-Дністровському району Одеської області авіаударів він завдав близько 01:00.

Як стало відомо, стратегічну авіацію ворог підняв у повітря з території тимчасово окупованого Криму. Що стосується самих снарядів, то мовиться про ракети Х-22. Нагадаємо, що досить потужні та швидкісні снаряди, розроблені ще за часів СРСР. Сергій Братчук зауважив, що лише бойова частина такої ракети важить майже тонну.

Що стосується самих об'єктів атаки, то вони зазнали руйнувань. Так, у дев'ятиповерхівці повністю знищений один під'їзд. Що ж стосується баз відпочинку, то відомо про пошкодження 3-поверхової, а також 4-поверхової будівель.

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