The New York Times показали фото братської могили під Лисичанськом із тілами 300 цивільних

Журналісти провідного американського видання The New York Times оприлюднили моторошне фото братської могили під Лисичанськом. Вона вміщає приблизно 300 мирних мешканців.

Братська могила на околиці Лисичанська залишається відкритою. Її оточують лише бур'яни з жовтими пелюстками.

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За даними журналістів, жертвами є мирні жителі, які загинули в результаті обстрілів останніх місяців у містах Лисичанськ та Сєвєродонецьк та сусідньому місті Рубіжне. Український правоохоронець, який пішов у ЗСУ, Сергій Векленко сказав, що людей у цій братській могилі ховають з квітня.

Окупанти вбивають цивільних

Кількість загиблих мирних жителів у Лисичанську та Сєвєродонецьку невідома. Оскільки Росія зміцнює контроль над Сєвєродонецьком і зміщує свою увагу на сусідній Лисичанськ, жертви серед цивільного населення там неодмінно зростуть.

Збройні сили Росії 16 червня завдали двох авіаударів по Лисичанську та влучили у будівлю, де ховалися люди. Унаслідок обстрілу кількість загиблих збільшилася до чотирьох осіб. Глава Луганської ОВА повідомив, що ще семеро людей поранені внаслідок авіаудару російських військових.

Загарбники намагаються відрізати Лисичанськ

За даними Інституту з вивчення війни, російські загарбники хочуть відрізати українські лінії зв'язку до Лисичанська. ЗСУ тим часом намагаються повернути Ізюм і Лиман.

Російські окупанти стріляють з артилерії на захід і північний захід від Ізюма. А це може означати, що українські війська ведуть контрнаступ у цьому напрямку. Якщо ж контрнаступ на північ від Ізюма підтвердиться, то це означає, що українські військові хочуть "розірвати російські лінії комунікації в районі Ізюма та Лимана". Тобто повернути населені пункти під контроль.

Братські могили в інших регіонах

У різних регіонах України, де були російські військові, фіксують моторошні звірства окупантів. На Миколаївщині знайшли братську могилу, в якій виявили тіла закатованих людей. Українські правоохоронці виявили братську могилу на території села Новофонтанка Баштанського району, що в Миколаївській області. Районна прокуратура розслідує вбивство людей.

На жаль, з'являється все більше інформації про братські могили у Маріуполі. Журналісти "Схем" повідомили, що згідно з супутниковими знімками кількість масових поховані навколо Маріуполя продовжує збільшуватися. Нові місця поховань у травні виявили у населених пунктах Старий Крим та Виноградне, що на Донеччині.

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