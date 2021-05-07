За участю Росії і представників Лукашенка: Тихановська скликає міжнародну конференцію

Світлана Тихановська ініціює міжнародну конференцію, яка має допомогти врегулювати політичну кризу у Білорусі. Політикиня вже запросила долучитися до заходу ЄС, США та Росію.
Джерело:Твітер Світлани Тихановської
Окрім того, лідерка білоруської опозиції Тихановська запросила на конференцію представників режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
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Дуже важливо провести міжнародну конференцію високого рівня щодо врегулювання кризи в Білорусі за участю білоруських демократичних сил, національних урядів, парламентів та груп громадянського суспільства з ЄС, Росії, Великої Британії, США, представників режиму Лукашенка,
– наголосила політикиня.
Тихановська раніше запропонувала Лукашенку переговори. Лідерка опозиції зауважила, що опозиція готова розглянути варіанти різноманітних консультацій та переговорів.
Вимоги опозиції
- Реформа політичної системи Білорусі.
- Звільнення політичних бранців.
- Проведення у Білорусі нових і чесних виборів.