За участю Росії і представників Лукашенка: Тихановська скликає міжнародну конференцію

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Світлана Тихановська ініціює міжнародну конференцію, яка має допомогти врегулювати політичну кризу у Білорусі. Політикиня вже запросила долучитися до заходу ЄС, США та Росію.

Джерело:

Твітер Світлани Тихановської

Окрім того, лідерка білоруської опозиції Тихановська запросила на конференцію представників режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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Дуже важливо провести міжнародну конференцію високого рівня щодо врегулювання кризи в Білорусі за участю білоруських демократичних сил, національних урядів, парламентів та груп громадянського суспільства з ЄС, Росії, Великої Британії, США, представників режиму Лукашенка,
– наголосила політикиня.

Тихановська раніше запропонувала Лукашенку переговори. Лідерка опозиції зауважила, що опозиція готова розглянути варіанти різноманітних консультацій та переговорів. 

Вимоги опозиції

  • Реформа політичної системи Білорусі.
  • Звільнення політичних бранців.
  • Проведення у Білорусі нових і чесних виборів.
Зверніть увагу! У Білорусі проти Тихановської відкрили кримінальну справу. Опозиціонерці інкримінують начебто підготовку акту тероризму.