Тихановська закликала МВФ заблокувати доступ Лукашенку до коштів

Лідерка білоруської опозиції Світална Тихановська звернулась до МВФ. Політикиня просить перекрити доступ Лукашенкові до коштів – до того часу, як у Білорусі проведуть нові вибори.

Відповідні листи Тихановська направила директорці МВФ Крісталіні Георгієвій, а також міністерці фінансів США Джанет Йеллен.

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Гроші від МВФ можуть піти на репресії, – Тихановська

Політикиня каже, що така позиція у всіх представників опозиційних сил Білорусі. Вона наголосила, що щоразу економічне положення країни погіршується – через дії режиму. Гроші, отримані від МВФ, не повинні допомагати самопроголошеному президентові утримати владу.

Кошти, призначені для народу, на ділі підуть на репресії проти білорусів,

– переконана Тихановська.

Опозиціонерка подякувала сенатору Роберту Менендесу. Він направив главі Білого дому лист з прохання закрити доступу режиму Лукашенка до 1 мільярда доларів від МВФ.

США ввели розширені санкції проти режиму Лукашенка

Зазначимо, що Тихановська відвідувала США та зустрічалась з президентом Джо Байденом та держсекретарем Ентоні Блінкеном. Після цього Вашингтон значно розширив санкції проти режиму Лукашенка.

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Каральні обмеження стосуються 40 осіб та структури – вони підозрюються у фінансуванні правління Лукашенка.