Тихановська закликала ввести проти Білорусі такі ж санкції, що й проти Росії

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала США ввести проти Білорусі санкції, ідентичні російським. Це необхідно для того, щоб країна-терористка не могла обійти обмеження.

Тихановська розповіла, що під час зустрічей з Держдепартаментом США та членами Конгресу обговорювала як посилення майбутніх санкцій, так і усунення лазівок у чинних. Також вона надала уряду США докази участі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у війні проти України.

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Тихановська закликає США посилити санкції проти Білорусі

Лідерка білоруської опозиції впевнена, що санкції проти Білорусі повинні бути такими ж за силою, як і проти Росії, однак відрізнятися за структурою. Обмеження потрібно спрямувати проти державних банків та підприємств Білорусі.

Тихановська зауважила, що розмовляла з чиновниками у Вашингтоні про те, як зробити санкції більш ефективними, закрити лазівки, що залишилися, заморозити активи Лукашенка та заблокувати гроші, які йому надає Міжнародний валютний фонд. Для закриття лазівок опозиціонерка запропонувала застосувати вторинні санкції.

Ми бачимо, як Росія використовує Білорусь, щоб обійти власні санкції,

– зазначила Тихановська.

Проте, за її словами, західні санкції таки зачіпають режим Лукашенка, адже останніми тижнями міністр закордонних справ Білорусі надіслав кілька листів з проханнями зближення.

"Сподіваюся, що Лукашенку не вдасться знову обдурити демократичні країни, як він це робив багато разів раніше", – додала опозиціонерка.

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Лукашенко також є учасником війни проти України

Тихановська мала зустріч із заступницею держсекретаря США Венді Шерман та керівником Управління координації санкцій Держдепартаменту США Джимом О’Браєном. У ній також частково взяв участь сам держсекретар Ентоні Блінкен.

Вона передала О’Браєну документи з доказами участі Лукашенка у війні проти України та перелік компаній і країн, які допомогли обійти санкції. Опозиціонерка зауважила, що це були "масивні докази" запуску ракет та переміщення російської техніки на території Білорусі.

"Це внутрішня інформація щодо якихось внутрішніх розпоряджень про розміщення на нашій території різної російської військової техніки. Люди збирали цю інформацію протягом усього періоду війни. Вони добре задокументовані, і ми передали ці докази уряду", – зазначила Тихановська.

Вона додала, що не вірить у те, що білоруська армія брала участь у запуску ракет у бік України. Однак Лукашенко віддав у користування землю президенту Росії Володимиру Путіну за його бажанням.

"Це вже світова війна. Ми так боїмося третьої світової війни, але вона вже триває. Це війна між демократією та автократією", – підсумувала опозиціонерка.

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