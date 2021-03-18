Зрілі рішення, – Тихановська запускає голосування за переговори з владою

Світлана Тихановська запускає голосування за переговори з владою. Лідерка білоруської опозиції переконана, що кризу у країні можна вирішити мирним шляхом.
Джерело:Світлана Тихановська
Тихановська переконана, що до переговорів необхідно долучити міжнародних посередників.
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Кожен з вас знає, що в країні криза. І вирішити його ми можемо мирним шляхом, через переговори при міжнародному посередництві,
– заявила політикиня.
За словами Тихановської, розмовляти варто "з тими представниками режиму, які готові думати про майбутнє і приймати зрілі рішення".
Перші результати голосування оприлюднять вже до Дня Волі – 25 березня.
Світлана Тихановська: останні новини
- У лютому 2021 року Світлана Тихановська заявила: наразі здається, що опозиція програла. Однак протести у Білорусі, без сумніву, поновляться.
- Однак вже через декілька днів лідерка білоруської опозиції з впевненістю повідомила, що "режим Олександра Лукашенка впаде ще в цьому році, думаю, навесні він піде".
- Напочатку березня Білорусь почала вимагати від Литви екстрадицію Тихановської. Опозиціонерку звинуватили у нібито підготовці до захоплення низки адмінбудівель у місті Гомель.
- Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс відповів на вимогу словами "швидше пекло замерзне".
- 17 березня Тихановська виступила у Держдепі США.