Зрілі рішення, – Тихановська запускає голосування за переговори з владою

Світлана Тихановська запускає голосування за переговори з владою. Лідерка білоруської опозиції переконана, що кризу у країні можна вирішити мирним шляхом.

Тихановська переконана, що до переговорів необхідно долучити міжнародних посередників.

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Кожен з вас знає, що в країні криза. І вирішити його ми можемо мирним шляхом, через переговори при міжнародному посередництві,

– заявила політикиня.

За словами Тихановської, розмовляти варто "з тими представниками режиму, які готові думати про майбутнє і приймати зрілі рішення".

Перші результати голосування оприлюднять вже до Дня Волі – 25 березня.

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