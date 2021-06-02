Тихановську запросили виступити у Сенаті США

Американські сенатори запросили Світлану Тихановську відвідати Вашингтон і виступити в комітеті зі закордонних справ у Сенаті США в червні.

Джин Шахін, Кріс Мерфі і Роб Портман прилетіли у Литву, щоб зустрітися з білоруською опозиціонеркою. Зустріч проходила в аеропорту Вільнюса, тривала близько години та завершилась спільною пресконференцією.

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Сенатор Шахін підкреслила, що в питанні Білорусі Республіканська і Демократична партії мають спільну позицію і будуть підтримувати білорусів. Роб Портман сказав, що час заяв минув і настав час рішучих дій, тому США готові до секторальних санкцій, щоб зупинити беззаконня і свавілля режиму,

– йдеться у повідомленні.

Зі свого боку Світлана Тихановська заявила, що тепер Лукашенко – загроза не тільки білоруської, а й міжнародної безпеки.

Вона закликала дати чіткий сигнал Росії, що будь-які угоди, підписані з білоруським диктатором, переглянуть або скасують.

Тихановську запросили виступити у Сенаті

Сенатори запросили Світлану Тіхановську відвідати Вашингтон і виступити в комітеті із закордонних справ у Сенаті США в червні. Обговорили також її можливу участь у саміті "Великої сімки".

Тихановська наголосила на важливості зустрічі Байдена з Путіним і запропонувала підготувати позицію від білоруських демократичних сил до цієї зустрічі", - йдеться в повідомленні,

– додали у пресслужбі.

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До речі, стало відомо, що білоруська опозиція готується до нової хвилі протестів проти Лукашенка. До такого кроку їх підштовхнула ситуація з Протасевичем. Тихановська опублікувала відповідне відеозвернення в ютубі.

На затримання засновника телеграм-каналу NEXTA відреагувала міжнародна спільнота. У Білому домі заявили, що готують нові санкції проти Білорусі, а президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден назвав інцидент ганебним.